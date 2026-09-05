Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης - Αλιβερίου Ευβοίας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης - Αλιβερίου Ευβοίας
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης - Αλιβερίου Ευβοίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλήθηκαν σπίτια.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλήθηκαν σπίτια.
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