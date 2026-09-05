Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Πορείες στη Θεσσαλονίκη πριν την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, 12 προσαγωγές, δείτε φωτογραφίες
Πορείες στη Θεσσαλονίκη πριν την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, 12 προσαγωγές, δείτε φωτογραφίες
Η Ελληνική Αστυνομία έθεσε σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία δυνάμεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Πραγματοποιήθηκαν, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κινητοποιήσεις στο κέντρο της πόλης από αγρότες, εργαζόμενους και συνδικάτα οι οποίοι προχώρησαν σε πορείες.
Οι πρώτες συγκεντρώσεις άρχισαν από τις 17:00, ενώ από νωρίς το απόγευμα η περιοχή του ιστορικού κέντρου βρισκόταν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές στο πλαίσιο ελέγχων ενώ οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και εργατικών σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ, της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και εργατικών συνδικάτων στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ κινητοποιήσεις υπήρξαν και στην Καμάρα.
Οι πορείες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της ΔΕΘ.
Οι πρώτες συγκεντρώσεις άρχισαν από τις 17:00, ενώ από νωρίς το απόγευμα η περιοχή του ιστορικού κέντρου βρισκόταν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές στο πλαίσιο ελέγχων ενώ οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Εικόνες και βίντεο από τις συγκεντρώσειςΠρώτοι συγκεντρώθηκαν οι αγρότες στον Λευκό Πύργο, πραγματοποιώντας το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο με παρουσία τρακτέρ στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και εργατικών σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ, της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και εργατικών συνδικάτων στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ κινητοποιήσεις υπήρξαν και στην Καμάρα.
Οι πορείες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της ΔΕΘ.
Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και μέλη συλλογικοτήτων, της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.
Στην πορεία συμμετείχαν επίσης και μέλη εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, αριστερών οργανώσεων και αντιεξουσιαστές.
Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν, μεταξύ άλλων, για την ακρίβεια, την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα ζητούσαν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία αλλά και απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ.
«Αστακός» η ΘεσσαλονίκηΣημειώνεται ότι στη Θεσσαλονίκη τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός.
Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, η χρήση drones, οι προληπτικοί έλεγχοι, καθώς και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών.
Την ίδια ώρα, εκτός λειτουργίας τέθηκαν οκτώ σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης.
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