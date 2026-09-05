Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής
ΕΛΛΑΔΑ
Ευάγγελος Τουρνάς Συντριβή αεροπλάνου F4-E Phantom II Πτώση F4-E Phantom II Τανάγρα

Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης

Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής
Στο σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Τουρνάς, ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής
Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής
Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής
Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής
Συλλυπητήρια Τουρνά για τους δύο νεκρούς πιλότους του Phantom, μετέβη στο σημείο της συντριβής

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