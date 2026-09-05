Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Βάλτο Ορεστιάδας
ΕΛΛΑΔΑ
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Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Βάλτο Ορεστιάδας

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Βάλτο Ορεστιάδας
UPD:
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το Σάββατο (5/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2μμ και κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ο Δήμος Ορεστιάδας καθώς και το ΓΕΕΘΑ κινητοποιήθηκαν προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
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