Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Βάλτο Ορεστιάδας
Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Βάλτο Ορεστιάδας
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
UPD:
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το Σάββατο (5/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2μμ και κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Ο Δήμος Ορεστιάδας καθώς και το ΓΕΕΘΑ κινητοποιήθηκαν προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2μμ και κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Ο Δήμος Ορεστιάδας καθώς και το ΓΕΕΘΑ κινητοποιήθηκαν προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος του Δήμου Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
UPD:
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