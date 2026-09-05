Η συγγνώμη του Σιαμπάνη στον Ελ Κααμπί: «Λυπάμαι πολύ γι' αυτό που συνέβη σήμερα, δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω»
SPORTS
Ολυμπιακός Μάριος Σιαμπάνης Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Η συγγνώμη του Σιαμπάνη στον Ελ Κααμπί: «Λυπάμαι πολύ γι' αυτό που συνέβη σήμερα, δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω»

Ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού με story στο Instagram έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον άτυχο Μαροκινό επιθετικό

Η συγγνώμη του Σιαμπάνη στον Ελ Κααμπί: «Λυπάμαι πολύ γι' αυτό που συνέβη σήμερα, δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω»
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Περίπου δύο ώρες μετά το φινάλε του αγώνα Βόλος - Ολυμπιακός, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων (και άλλοτε του Ολυμπιακού) Μάριος Σιαμπάνης, «απολογήθηκε» για τη μοιραία φάση του 43ου λεπτού που οδήγησε στον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο έμπειρος πορτιέρε στην προσπάθεια του να προλάβει τον Μαροκινό, συγκρούστηκε μαζί του και ο τελευταίος βρέθηκε στο χορτάρι σφαδάζοντας από τους πόνους...

«Λυπάμαι βαθύτατα για όσα συνέβησαν σήμερα Αγιούμπ. Δεν είχα πρόθεση να σε χτυπήσω και το να σε βλέπω να πονάς τόσο πολύ ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος» ανέφερε στο ποστάρισμα του ο Σιαμπάνης με τον Ελ Κααμπί να ταξιδεύει με ασθενοφόρο από τον Βόλο για την Αθήνα όπου αύριο το πρωί (Κυριακή, 6/9) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η συγγνώμη του Σιαμπάνη στον Ελ Κααμπί: «Λυπάμαι πολύ γι' αυτό που συνέβη σήμερα, δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω»
37 ΣΧΟΛΙΑ

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