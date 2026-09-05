Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Τανάγρα Phantom Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Ως τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας στην Βοιωτία, μετά την πτώση αεροσκάφους Phantom κατά τη διάρκεια του  Athens Flying Week.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος:



Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και επαρχιακής οδού Οινοής, αλλά πλέον η κίνηση έχει αποκατασταθεί.

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Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

Φωτογραφίες: Eurokinissi, OrangePress
UPD: 40 ΣΧΟΛΙΑ

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