Γιάννης Ζουγανέλης για τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη: Είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια, είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα
Γιάννης Ζουγανέλης για τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη: Είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια, είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα
Η οικογένεια είναι το άσυλό μου, εκεί που μπορώ να δημιουργώ, ανέφερε ο καλλιτέχνης
Στη σχέση με τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη, με την οποία είναι παντρεμένοι εδώ και 45 χρόνια, αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερο άνθρωπο και εξαιρετική σύντροφο και μητέρα.
Ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί την κόρη τους, Ελεωνόρα Ζουγανέλη.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης τόνισε ότι για να διατηρηθεί ένας γάμος χρειάζεται αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, ουσιαστική αγάπη και διάθεση να ξεπερνιούνται οι διαφωνίες. Παράλληλα, χαρακτήρισε την οικογένειά του προσωπικό του «καταφύγιο».
Όσο για την Ισιδώρα Σιδέρη, την περιέγραψε ως ξεχωριστή προσωπικότητα, καλή σύντροφο και μητέρα, με ξεκάθαρη στάση απέναντι στην κόρη τους. Όπως είπε ο ίδιος: «Με την Ισιδώρα είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια. Πρέπει να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου, να την κάνεις κτήμα σου και αγάπη. Εννοώ να την έχεις μέσα σου και να εκφράζεσαι. Στα δύσκολα να μπορείς να επανέρχεσαι. Είναι μεγάλο πράγμα η επιστροφή. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που σε φέρνει σε διένεξη, μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Φεύγεις από τη διαφωνία και επιστρέφεις στην αρμονία. Η οικογένεια είναι το άσυλό μου, εκεί που μπορώ να δημιουργώ. Η Ισιδώρα είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα με ευθεία γνώμη απέναντι στην κόρη μας».
Ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί την κόρη τους, Ελεωνόρα Ζουγανέλη.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης τόνισε ότι για να διατηρηθεί ένας γάμος χρειάζεται αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, ουσιαστική αγάπη και διάθεση να ξεπερνιούνται οι διαφωνίες. Παράλληλα, χαρακτήρισε την οικογένειά του προσωπικό του «καταφύγιο».
Όσο για την Ισιδώρα Σιδέρη, την περιέγραψε ως ξεχωριστή προσωπικότητα, καλή σύντροφο και μητέρα, με ξεκάθαρη στάση απέναντι στην κόρη τους. Όπως είπε ο ίδιος: «Με την Ισιδώρα είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια. Πρέπει να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου, να την κάνεις κτήμα σου και αγάπη. Εννοώ να την έχεις μέσα σου και να εκφράζεσαι. Στα δύσκολα να μπορείς να επανέρχεσαι. Είναι μεγάλο πράγμα η επιστροφή. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που σε φέρνει σε διένεξη, μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Φεύγεις από τη διαφωνία και επιστρέφεις στην αρμονία. Η οικογένεια είναι το άσυλό μου, εκεί που μπορώ να δημιουργώ. Η Ισιδώρα είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα με ευθεία γνώμη απέναντι στην κόρη μας».
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