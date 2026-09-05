Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας πριν το Κάστρο: Τέσσερις τραυματίες, ο ένας σοβαρά
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας πριν το Κάστρο: Τέσσερις τραυματίες, ο ένας σοβαρά
Σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα προχώρησε η Τροχαία
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο 119ο με 120ό χιλιόμετρο, πριν το Κάστρο και στο ρεύμα προς Αθήνα.
Το Lamianow.gr αναφέρει ότι στο τροχαίο εμπλέκονται τέσσερα ΙΧ οχήματα. Ένα από αυτά φέρεται να ρυμουλκούσε τρέιλερ με αποτέλεσμα να σημειωθεί καραμπόλα.
Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τέσσερις τραυματίες από την σύγκρουση. Ένας από τους τραυματίες φέρεται μάλιστα να είναι σοβαρά.
Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Λόγω του ατυχήματος προκλήθηκε σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία. Η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από τον δρόμο.
Το Lamianow.gr αναφέρει ότι στο τροχαίο εμπλέκονται τέσσερα ΙΧ οχήματα. Ένα από αυτά φέρεται να ρυμουλκούσε τρέιλερ με αποτέλεσμα να σημειωθεί καραμπόλα.
Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τέσσερις τραυματίες από την σύγκρουση. Ένας από τους τραυματίες φέρεται μάλιστα να είναι σοβαρά.
Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Λόγω του ατυχήματος προκλήθηκε σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία. Η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από τον δρόμο.
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