Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας
Στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θίνες Βαρθολομιού Ηλείας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.
Πηγή φωτογραφίας: FB - Fires and Civil protect
Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.
Πηγή φωτογραφίας: FB - Fires and Civil protect
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