Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ηλεία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θίνες Βαρθολομιού Ηλείας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.


Πηγή φωτογραφίας: FB - Fires and Civil protect

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