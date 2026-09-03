Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Η Frontex διέσωσε 75 παράνομους μετανάστες νότια της Γαύδου
Η Frontex διέσωσε 75 παράνομους μετανάστες νότια της Γαύδου
Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους - Τους εντόπισε drone της Fronewx
Eπιχείρηση διάσωσης συνολικά 75 παράνομων μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Σε αυτές επέβαιναν αντίστοιχα 39 και 36 άτομα.
Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Σε αυτές επέβαιναν αντίστοιχα 39 και 36 άτομα.
Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
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