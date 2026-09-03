Η Frontex διέσωσε 75 παράνομους μετανάστες νότια της Γαύδου
ΕΛΛΑΔΑ
Frontex Παράνομοι μετανάστες Γαύδος

Η Frontex διέσωσε 75 παράνομους μετανάστες νότια της Γαύδου

Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους - Τους εντόπισε drone της Fronewx

Η Frontex διέσωσε 75 παράνομους μετανάστες νότια της Γαύδου
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Eπιχείρηση διάσωσης συνολικά 75 παράνομων μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Σε αυτές επέβαιναν αντίστοιχα 39 και 36 άτομα.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
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