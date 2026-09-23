ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κινητοποίηση στη Νέα Υόρκη για ύποπτο πακέτο, έκλεισαν δρόμοι κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ

Καρδιακή ανακοπή: 4 βήματα που σώζουν ζωές – Η σημασία της ΚΑΡΠΑ
ΖΩΗ
Καρδιακή Ανακοπή ΚΑΡΠΑ

Καρδιακή ανακοπή: 4 βήματα που σώζουν ζωές – Η σημασία της ΚΑΡΠΑ

Η ΚΑΡΠΑ αποτελεί μια γνώση που μπορεί να σώσει ζωές και είναι απαραίτητο να καταστεί προσβάσιμη και υποχρεωτική για όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες πολίτες, λέει στο vidcast του ygeiamou.gr o κ. Ηλίας Ανδριανάκης, Διευθυντής ΜΕΘ, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Καρδιακή ανακοπή: 4 βήματα που σώζουν ζωές – Η σημασία της ΚΑΡΠΑ
Τότα Καρλατήρα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μια καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί ξαφνικά, οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε.

Στα πρώτα λεπτά, η αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα στον ασθενή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωσή του. Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) είναι μια απλή, σωτήρια παρέμβαση, ωστόσο η εκπαίδευση των πολιτών στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη.

«Η ξαφνική καρδιακή ανακοπή είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου ενηλίκων παγκοσμίως, με περίπου 700.000 περιστατικά στην Ευρώπη και 10.000 στην Ελλάδα ετησίως. Τα ποσοστά επιβίωσης ποικίλλουν σημαντικά (3-35%), αναδεικνύοντας τη σημασία της επαρκούς εκπαίδευσης των πολιτών» λέει στο ygeiamou.gr ο κ. Ηλίας Ανδριανάκης, Εντατικολόγος και Διευθυντής ΜΕΘ στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τότα Καρλατήρα
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης