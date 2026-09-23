Καρδιακή ανακοπή: 4 βήματα που σώζουν ζωές – Η σημασία της ΚΑΡΠΑ
Η ΚΑΡΠΑ αποτελεί μια γνώση που μπορεί να σώσει ζωές και είναι απαραίτητο να καταστεί προσβάσιμη και υποχρεωτική για όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες πολίτες, λέει στο vidcast του ygeiamou.gr o κ. Ηλίας Ανδριανάκης, Διευθυντής ΜΕΘ, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Στα πρώτα λεπτά, η αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα στον ασθενή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωσή του. Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) είναι μια απλή, σωτήρια παρέμβαση, ωστόσο η εκπαίδευση των πολιτών στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη.
«Η ξαφνική καρδιακή ανακοπή είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου ενηλίκων παγκοσμίως, με περίπου 700.000 περιστατικά στην Ευρώπη και 10.000 στην Ελλάδα ετησίως. Τα ποσοστά επιβίωσης ποικίλλουν σημαντικά (3-35%), αναδεικνύοντας τη σημασία της επαρκούς εκπαίδευσης των πολιτών» λέει στο ygeiamou.gr ο κ. Ηλίας Ανδριανάκης, Εντατικολόγος και Διευθυντής ΜΕΘ στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.
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