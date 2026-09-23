Βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά και νότια, δείτε πότε υποχωρεί η κακοκαιρία
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Βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά και νότια, δείτε πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα, στους 22 βαθμούς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά και νότια, δείτε πότε υποχωρεί η κακοκαιρία
Με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας ξεκινά η μέρα σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με το meteo.gr, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ, πνέοντας από βόρειες γενικά διευθύνσεις.

Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 24, στην Ήπειρο από 4 έως 25-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24-25, στην Κρήτη από 14 έως 27, στα Επτάνησα από 17 έως 24-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 20-22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς (στα βόρεια του νομού θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

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