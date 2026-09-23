Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών
Οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες
Τις ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 έχει γνωστοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα,
όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.
οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
-Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα,
όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.
-Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ,
οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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