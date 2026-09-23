Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών
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Συντάξεις e-ΕΦΚΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών

Οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών
Τις ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 έχει γνωστοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

-Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα,
όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

-Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ,
οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
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οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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