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Σύβοτα: Σκάφος στόλισε... για τα Χριστούγεννα με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, δείτε βίντεο
Σύβοτα: Σκάφος στόλισε... για τα Χριστούγεννα με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, δείτε βίντεο
Δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια, δε λείπει τίποτα από το σκάφος με μια οικογένεια να απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά του Ιονίου όσο ανυπομονεί για τα Χριστούγεννα
Υπάρχουν αυτοί που από 1η Σεπτεμβρίου λένε «καλό χειμώνα» και υπάρχουν κι εκείνοι που το πάνε κατευθείαν... λίγο πιο μακριά και λένε απευθείας «καλά Χριστούγεννα». Αλλωστε, λίγο - πολύ έχουν απομείνει 113 ημέρες για τα Χριστούγεννα και μερικοί όχι απλά ανυπομονούν, αλλά επιχειρούν να μπουν ήδη σε εορταστικό κλίμα.
Σε βίντεο που ανάρτησε μια επιχείρηση από τα Σύβοτα που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών, φαίνεται πως κάποιοι ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά στα Σύβοτα, την Πάργα και τους Παξούς, αντί να κινούνται σε ρυθμούς «Καλοκαιρινών Ραντεβού» από Δυτικές Συνοικίες, είναι πιο κοντά στα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή.
Συγκεκριμένα, μια οικογένεια που κάνει τις διακοπές της με ένα σκάφος, έχει στολίσει κανονικότατα δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια σε μια πλήρως αντιθετική εικόνα την 1η Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο:
Σε βίντεο που ανάρτησε μια επιχείρηση από τα Σύβοτα που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών, φαίνεται πως κάποιοι ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά στα Σύβοτα, την Πάργα και τους Παξούς, αντί να κινούνται σε ρυθμούς «Καλοκαιρινών Ραντεβού» από Δυτικές Συνοικίες, είναι πιο κοντά στα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή.
Συγκεκριμένα, μια οικογένεια που κάνει τις διακοπές της με ένα σκάφος, έχει στολίσει κανονικότατα δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια σε μια πλήρως αντιθετική εικόνα την 1η Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο:
@anchor_boats_sivota Ότι καλύτερο είδαμε σήμερα! #sivota #parga #paxoi #anchorboatssivota #rentaboatsivota ♬ original sound - Seventhu
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