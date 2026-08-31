Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος στην Κυψέλη, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν - Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα