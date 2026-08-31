Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος στην Κυψέλη, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Βρέφος Δολοφονία

Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος στην Κυψέλη, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν - Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα

Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος στην Κυψέλη, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών
Βασιλική Κόκκαλη
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί.

 έρευνα ωστόσο των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα.

Όταν η αστυνομική έρευνα ολοκληρωθεί τα στοιχεία θα αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας το βρέφος πριν εκπνεύσει έφερε δέκα χτυπήματα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί.
Βασιλική Κόκκαλη

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