Μυστήριο με τον θάνατο Άραβα τουρίστα στην Ψαρρού: Το δημοσίευμα του Gulf News για «ισχυρά θαλάσσια ρεύματα» και οι περί του αντιθέτου μαρτυρίες

Κατά τη διάρκεια της ανάνηψης χρησιμοποιήθηκε αναρροφητήρας, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία ανθρώπου που συμμετείχε στην προσπάθεια, υπήρχαν υπολείμματα τροφής στη μύτη, στο στόμα και στους αεραγωγούς του άνδρα