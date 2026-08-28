Μυστήριο με τον θάνατο Άραβα τουρίστα στην Ψαρρού: Το δημοσίευμα του Gulf News για «ισχυρά θαλάσσια ρεύματα» και οι περί του αντιθέτου μαρτυρίες

Ερωτήματα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του
ένας τουρίστας
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα νερά της Ψαρρούς
στη Μύκονο
προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Αυγούστου, όταν ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα.
Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τη μεταφορά του στην ακτή και ακολούθησε μια επίμονη και, όπως τελικά αποδείχθηκε, απέλπιδα προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή. Το Gulf News αποκάλυψε σήμερα την ταυτότητα του θύματος, αναφέροντας ότι πρόκειται για τον Badr Abdullah Mohammed Al Harmi, από το Ras Al Khaimah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο άνδρας είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με φίλους του και είχε φτάσει στη Μύκονο μόλις την ημέρα της τραγωδίας. Η παρέα είχε μεταβεί στο νησί ακτοπλοϊκώς από την Αθήνα και, καθώς το check-in στο ξενοδοχείο τους θα γινόταν αργότερα, αποφάσισαν να περάσουν τις ενδιάμεσες ώρες στην παραλία.
Η εκδοχή, ωστόσο, που μεταφέρεται από το αραβικό μέσο ενημέρωσης για όσα συνέβησαν μέσα στη θάλασσα δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην Ψαρρού.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν την παρέα προς τα βαθύτερα, με τους φίλους του άτυχου άνδρα να καταφέρνουν να επιστρέψουν, ενώ εκείνος φέρεται να αντιμετώπισε δυσκολίες μέσα στο νερό. Το Gulf News αναφέρει ακόμη ότι ο άνδρας πάλευε στη θάλασσα πριν χάσει τις αισθήσεις του. Η εικόνα που μεταφέρουν, όμως, άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία είναι διαφορετική.
Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος συμμετείχε μάλιστα στις προσπάθειες ανάνηψης, υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι εκείνη την ώρα η θάλασσα ήταν ήρεμη και δεν υπήρχαν ισχυρά ρεύματα. Όπως αναφέρει, ο τουρίστας βρισκόταν περίπου 50 με 60 μέτρα από την ακτή, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. «Καθόλου ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η θάλασσα ήταν ήρεμη και κολυμπούσε 50-60 μέτρα από την ακτή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Ψαρρού είναι ένας κλειστός και προστατευμένος κόλπος, όπου ακόμη και όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι σε άλλα σημεία της Μυκόνου, ο έντονος κυματισμός δεν αποτελεί συνηθισμένη εικόνα.
Η απέλπιδα προσπάθεια του αστυνομικού
Ιδιαίτερα δραματικά ήταν όσα ακολούθησαν όταν ο άνδρας βγήκε από το νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν αστυνομικός, ο οποίος είναι παράλληλα πιστοποιημένος διασώστης. Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έσπευσε αμέσως να βοηθήσει και μαζί με τον ναυαγοσώστη ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.
Για αρκετή ώρα έδιναν κυριολεκτικά μάχη για να επαναφέρουν τον άνδρα. Ο ίδιος ο αστυνομικός ανέφερε αργότερα ότι πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ μαζί με τον ναυαγοσώστη για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, η συνολική προσπάθεια για να επανέλθει ο τουρίστας διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ανάνηψης χρησιμοποιήθηκε αναρροφητήρας, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία ανθρώπου που συμμετείχε στην προσπάθεια, υπήρχαν υπολείμματα τροφής στη μύτη, στο στόμα και στους αεραγωγούς του άνδρα.
Πρόκειται για ένα στοιχείο που από μόνο του δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στη θάλασσα, ωστόσο αναμένεται να συνεκτιμηθεί με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης και αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση.
Άνθρωποι που βρίσκονταν στην Ψαρρού περιγράφουν τον άτυχο τουρίστα ως ιδιαίτερα γυμνασμένο και αθλητικό άνδρα, με «σώμα πρωταθλητή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Και το Gulf News τον παρουσιάζει ως άνθρωπο που αγαπούσε την κολύμβηση και ήταν εξοικειωμένος με τη θάλασσα. Και αυτό ακριβώς είναι που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τον θάνατό του.