Μεγάλη επιχείρηση για 22χρονη τουρίστρια στο Πήλιο: Κάλεσε το 112 και διασώθηκε από το σημείο που έκανε πεζοπορία
ΕΛΛΑΔΑ
Πήλιο Πεζοπορία

Μεγάλη επιχείρηση για 22χρονη τουρίστρια στο Πήλιο: Κάλεσε το 112 και διασώθηκε από το σημείο που έκανε πεζοπορία

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 22χρονη και, αφού την προσέγγισαν, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

Μεγάλη επιχείρηση για 22χρονη τουρίστρια στο Πήλιο: Κάλεσε το 112 και διασώθηκε από το σημείο που έκανε πεζοπορία
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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Φακίστρα Πηλίου, όταν 22χρονη αλλοδαπή τουρίστρια, η οποία πραγματοποιούσε μόνη της πεζοπορία στην περιοχή, αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε άμεση βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30 και κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, έπειτα από κλήση που έγινε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 12 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, από την 8η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 22χρονη και, αφού την προσέγγισαν, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν από λίγη ώρα, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια της νεαρής τουρίστριας.
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