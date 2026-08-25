Όχι από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στη μετατροπή των ιστορικών ανεμόμυλων στην Ύδρα σε καταλύματα

Όπως επισημαίνεται, οι εν λόγω ανεμόμυλοι έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαία μνημεία και η προτεινόμενη μετατροπή τους σε καταλύματα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης και την οικοδομική άδεια που έχει προεγκριθεί