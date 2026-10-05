Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Χαλκιδική: Για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ κατηγορείται 45χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στον Πολύγυρο
Χαλκιδική: Για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ κατηγορείται 45χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στον Πολύγυρο
Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη Βουλγαρία
Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής συνελήφθη ένας 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών.
Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα από τις Αρχές της γειτονικής χώρας και, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, η πράξη του φέρεται να τελέστηκε διαδοχικά εντός του 2025.
Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη Βουλγαρία.
Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα από τις Αρχές της γειτονικής χώρας και, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, η πράξη του φέρεται να τελέστηκε διαδοχικά εντός του 2025.
Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη Βουλγαρία.
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