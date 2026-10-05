Συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση ζητά ο ΙΣΑ σε βάρος Θεοδωρόπουλου και Γάκα
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννα Γάκα Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γιώργος Μαζωνάκης Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση ζητά ο ΙΣΑ σε βάρος Θεοδωρόπουλου και Γάκα

Ο ΙΣΑ επικαλείται στοιχεία από έλεγχο που πραγματοποίησε και στο πλαίσιο του οποίου είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο δύο έγγραφα, το 2025 και το 2026, σχετικά με τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας

Συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση ζητά ο ΙΣΑ σε βάρος Θεοδωρόπουλου και Γάκα
Βασιλική Κόκκαλη
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Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ επικαλείται στοιχεία από έλεγχο που πραγματοποίησε και στο πλαίσιο του οποίου είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο δύο έγγραφα, το 2025 και το 2026, σχετικά με τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσκόμισε στον ανακριτή και στοιχεία που αφορούν το άλλο ιατρείο των κατηγορουμένων στην Πατριάρχου Ιωακείμ.
Βασιλική Κόκκαλη
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