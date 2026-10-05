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Συνελήφθησαν 39 οδηγοί, αφαιρέθηκαν 1.158 διπλώματα και κόπηκαν 219 πρόστιμα για αλκοόλ στην Αττική σε μία εβδομάδα
Συνελήφθησαν 39 οδηγοί, αφαιρέθηκαν 1.158 διπλώματα και κόπηκαν 219 πρόστιμα για αλκοόλ στην Αττική σε μία εβδομάδα
Ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν 7.680 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης
Σε 39 συλλήψεις οδηγών προχώρησαν οι αστυνομικοί της τροχαίας Αττικής την τελευταία εβδομάδα (28/9-5/10) ενώ κόπηκαν 219 πρόστιμα για αλκοόλ και αφαιρέθηκαν πάνω από 1.000 διπλώματα.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 28-9-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (5-10), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 34.630 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 219 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Συνολικά συνελήφθησαν 39 οδηγοί από την τροχαία την τελευταία εβδομάδα.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.680 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 853 οχήματα, εκ των οποίων 140 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.158 άδειες ικανότητας οδήγησης και 350 άδειες κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,63% επί του συνόλου. Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση της τροχαίας στην Αττική:
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 28-9-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (5-10), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 34.630 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 219 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Συνολικά συνελήφθησαν 39 οδηγοί από την τροχαία την τελευταία εβδομάδα.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.680 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 853 οχήματα, εκ των οποίων 140 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.158 άδειες ικανότητας οδήγησης και 350 άδειες κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,63% επί του συνόλου. Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση της τροχαίας στην Αττική:
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