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Φοιτητική στέγη: Ακριβότερα κατά 5,3% τα ενοίκια, πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη
Φοιτητική στέγη: Ακριβότερα κατά 5,3% τα ενοίκια, πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025
Με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να βρίσκεται προ των πυλών, χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται και φέτος στο κυνήγι της φοιτητικής στέγης με σκοπό την εύρεση κατοικίας κοντά στα πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.
Το Spitogatos Insights καταγράφει τη φετινή εικόνα της φοιτητικής στέγης, παρουσιάζοντας τις Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καθώς και τις τιμές στις οποίες αναζητούν φοιτητικό σπίτι. Παράλληλα, παρουσιάζει τις περιοχές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την περίοδο έντονης αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας.
Στη Θεσσαλονίκη, τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026 καταγράφει το κέντρο της πόλης, με 12,9 ευρώ/τ.μ. και ακολουθούν οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια, με 12,0 ευρώ/τ.μ. και η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, με 11,7 ευρώ/τ.μ, σύμφωνα με το thestival.gr. Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών περιοχών βρίσκονται η Σταυρούπολη, με 8,7 ευρώ/τ.μ., ο Εύοσμος, με 9,8 ευρώ/τ.μ. και η Χαριλάου με 10,0 ευρώ/τ.μ.
Σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 2026 με τον Αύγουστο του 2025, τη μεγαλύτερη άνοδο στις ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει ο Εύοσμος +7,6% και ακολουθούν η Άνω Πόλη +7,5% και η Σταυρούπολη +4,8%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Εύοσμος και η Σταυρούπολη, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγονται στις πιο οικονομικές περιοχές, παρουσιάζουν παράλληλα υψηλές ετήσιες αυξήσεις. Αντίθετη πορεία καταγράφει η Χαριλάου, όπου οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές καταγράφουν μείωση 14,6% σε ετήσια βάση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, στα 550 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Χαριλάου, στα 487 ευρώ, και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, στα 475 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι, με εξαίρεση το κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε όλες τις υπόλοιπες φοιτητικές περιοχές η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται κάτω από τα 500 ευρώ. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται η Άνω Πόλη, στα 449 ευρώ και ο Εύοσμος, στα 425 ευρώ, ενώ τη χαμηλότερη μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας καταγράφει η Σταυρούπολη, στα 398 ευρώ.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Spitogatos Insights, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση για το 2026 στη Θεσσαλονίκη είναι:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.
Το Spitogatos Insights καταγράφει τη φετινή εικόνα της φοιτητικής στέγης, παρουσιάζοντας τις Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καθώς και τις τιμές στις οποίες αναζητούν φοιτητικό σπίτι. Παράλληλα, παρουσιάζει τις περιοχές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την περίοδο έντονης αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας.
Στη Θεσσαλονίκη, τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026 καταγράφει το κέντρο της πόλης, με 12,9 ευρώ/τ.μ. και ακολουθούν οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια, με 12,0 ευρώ/τ.μ. και η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, με 11,7 ευρώ/τ.μ, σύμφωνα με το thestival.gr. Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών περιοχών βρίσκονται η Σταυρούπολη, με 8,7 ευρώ/τ.μ., ο Εύοσμος, με 9,8 ευρώ/τ.μ. και η Χαριλάου με 10,0 ευρώ/τ.μ.
Φοιτητική κατοικία στη Θεσσαλονίκη
Σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 2026 με τον Αύγουστο του 2025, τη μεγαλύτερη άνοδο στις ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει ο Εύοσμος +7,6% και ακολουθούν η Άνω Πόλη +7,5% και η Σταυρούπολη +4,8%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Εύοσμος και η Σταυρούπολη, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγονται στις πιο οικονομικές περιοχές, παρουσιάζουν παράλληλα υψηλές ετήσιες αυξήσεις. Αντίθετη πορεία καταγράφει η Χαριλάου, όπου οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές καταγράφουν μείωση 14,6% σε ετήσια βάση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, στα 550 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Χαριλάου, στα 487 ευρώ, και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, στα 475 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι, με εξαίρεση το κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε όλες τις υπόλοιπες φοιτητικές περιοχές η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται κάτω από τα 500 ευρώ. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται η Άνω Πόλη, στα 449 ευρώ και ο Εύοσμος, στα 425 ευρώ, ενώ τη χαμηλότερη μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας καταγράφει η Σταυρούπολη, στα 398 ευρώ.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Spitogatos Insights, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση για το 2026 στη Θεσσαλονίκη είναι:
- Κέντρο
- Τούμπα
- Φάληρο-Ιπποκράτειο
Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια, η Καλαμαριά, η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, ο Θερμαϊκός, η Βούλγαρη-Ντεπώ-Μαρτίου και η Άνω Πόλη.
Στα Χανιά, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515€, στο Ρέθυμνο στα 469€ και στο Ηράκλειο Κρήτης στα 431 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει το Αγρίνιο (+20,4%) και ακολουθούν η Χαλκίδα (+14,3%) και η Σάμος (+12,0%), σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε φοιτητουπόλεις με χαμηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ). Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν το Ρίο (-8,6%), η Ρόδος (-6,9%) και η Κατερίνη (-2,1%), όπου καταγράφονται ετήσιες μειώσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στα Χανιά, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 ευρώ και στο Ηράκλειο Κρήτης στα 431 ευρώ, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ.
Οι τιμές στην ΚρήτηΣύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, τις υψηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026 καταγράφουν τα Χανιά, με ΜΖΤ 13,3 €/τ.μ., και ακολουθούν το Ρέθυμνο, με ΜΖΤ 13,0 €/τ.μ., και η Κέρκυρα, με ΜΖΤ 12,5 €/τ.μ, όπως αναφέρει το zarpanews.gr. Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών φοιτητουπόλεων βρίσκονται η Λαμία, με ΜΖΤ 7,0 €/τ.μ., η Κοζάνη, με ΜΖΤ 7,3 €/τ.μ., και η Δράμα, με ΜΖΤ 7,4 €/τ.μ.
Στα Χανιά, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515€, στο Ρέθυμνο στα 469€ και στο Ηράκλειο Κρήτης στα 431 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει το Αγρίνιο (+20,4%) και ακολουθούν η Χαλκίδα (+14,3%) και η Σάμος (+12,0%), σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε φοιτητουπόλεις με χαμηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ). Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν το Ρίο (-8,6%), η Ρόδος (-6,9%) και η Κατερίνη (-2,1%), όπου καταγράφονται ετήσιες μειώσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στα Χανιά, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 ευρώ και στο Ηράκλειο Κρήτης στα 431 ευρώ, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ.
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