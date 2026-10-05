Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Σουφλί Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βουλγαρία

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια

Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα, 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια
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Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες που εισήλθαν από τη  Βουλγαρία στο Σουφλί εχθές (4/10) , περίπου στις 12:30. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Οι δυνάμεις για την κατάσβεση ενισχύθηκαν  και επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επιπρόσθετα, με το συντονιστικό ελικόπτερο, θα μεταβεί ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς.

Επίσης, έχει προγραμματιστεί προκειμένου να μεταβούν αεροπορικώς με C27 από Ελευσίνα 30 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

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Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες.
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