Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια
Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα, 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα
Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες που εισήλθαν από τη Βουλγαρία στο Σουφλί εχθές (4/10) , περίπου στις 12:30. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.
Οι δυνάμεις για την κατάσβεση ενισχύθηκαν και επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Επιπρόσθετα, με το συντονιστικό ελικόπτερο, θα μεταβεί ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς.
Επίσης, έχει προγραμματιστεί προκειμένου να μεταβούν αεροπορικώς με C27 από Ελευσίνα 30 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες.
Οι δυνάμεις για την κατάσβεση ενισχύθηκαν και επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Επιπρόσθετα, με το συντονιστικό ελικόπτερο, θα μεταβεί ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς.
Επίσης, έχει προγραμματιστεί προκειμένου να μεταβούν αεροπορικώς με C27 από Ελευσίνα 30 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα