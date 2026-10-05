Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
The Long Run: To 8ο Marie Claire Power Trip ανοίγει τη συζήτηση για τη μακροβιότητα των γυναικών
The Long Run: To 8ο Marie Claire Power Trip ανοίγει τη συζήτηση για τη μακροβιότητα των γυναικών
Πώς μπορούμε όχι απλώς να ζήσουμε περισσότερο, αλλά να ζήσουμε καλύτερα;
Το Marie Claire Power Trip επιστρέφει στις 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio και φέρνει στο ίδιο τραπέζι διεθνείς προσωπικότητες, επιστήμονες και δημιουργούς που αποδεικνύουν ότι η εξέλιξη δεν έχει ηλικία.
Το 8ο Marie Claire Power Trip εστιάζει φέτος σε μία λέξη που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες -και πιο αμφιλεγόμενες- συζητήσεις της εποχής μας: τη μακροζωία.
Από την ιατρική έρευνα και την πρόληψη μέχρι τη διατροφή, την άσκηση, την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, καταναλώνουμε και επενδύουμε τον χρόνο και τα χρήματά μας, η επιθυμία να ζήσουμε περισσότερο επηρεάζει ήδη σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας.
Όμως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά πώς θα τα ζήσουμε.
Και για τις γυναίκες η συζήτηση αποκτά μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα διάσταση. Κάνουμε παιδιά αργότερα, εργαζόμαστε μέχρι μεγαλύτερη ηλικία, αλλάζουμε καριέρα στα 40, στα 50 ή και αργότερα, και έχουμε μπροστά μας δεκαετίες στις οποίες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επιθυμίες, σχέδια και όνειρα που κάποτε θεωρούσαμε ότι είχαν ημερομηνία λήξης.
Τι χρειάζεται, λοιπόν, να κάνουμε σήμερα για να απολαύσουμε το αύριο; Πώς μπορούμε να παραμείνουμε υγιείς, δραστήριες, δημιουργικές και παρούσες για τους ανθρώπους που αγαπάμε;
Αλλά και πώς θα ζήσουμε με νόημα και ομορφιά μέσα στην αβεβαιότητα ενός κόσμου που μοιάζει να καταρρέει με την κλιματική κρίση να επιταχύνεται, και την τεχνολογική ισχύ να εξελίσσεται ταχύτερα από την ανθρώπινη σοφία;
Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στην καρδιά του φετινού Marie Claire Power Trip, που πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio, με κεντρικό θέμα THE LONG RUN: Women, Better With Time.
Το συνέδριο-θεσμός του Marie Claire Greece συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει μια νέα αντίληψη για τη γυναικεία ηλικία: όχι ως περιορισμό, αλλά ως κεφάλαιο εμπειρίας, ελευθερίας και νέων δυνατοτήτων.
Ανάμεσα στις διεθνείς καλεσμένες βρίσκεται η Niecy Nash-Betts, βραβευμένη με Emmy® ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτις, η οποία στα 56 της διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μιας καριέρας που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. Από την κωμωδία μέχρι δραματικούς ρόλους όπως εκείνος της Glenda Cleveland στο DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, η Nash-Betts αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας γυναίκας που μετέτρεψε την εμπειρία και την ωριμότητα σε δημιουργικό πλεονέκτημα.
Το 8ο Marie Claire Power Trip εστιάζει φέτος σε μία λέξη που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες -και πιο αμφιλεγόμενες- συζητήσεις της εποχής μας: τη μακροζωία.
Από την ιατρική έρευνα και την πρόληψη μέχρι τη διατροφή, την άσκηση, την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, καταναλώνουμε και επενδύουμε τον χρόνο και τα χρήματά μας, η επιθυμία να ζήσουμε περισσότερο επηρεάζει ήδη σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας.
Όμως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά πώς θα τα ζήσουμε.
Και για τις γυναίκες η συζήτηση αποκτά μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα διάσταση. Κάνουμε παιδιά αργότερα, εργαζόμαστε μέχρι μεγαλύτερη ηλικία, αλλάζουμε καριέρα στα 40, στα 50 ή και αργότερα, και έχουμε μπροστά μας δεκαετίες στις οποίες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επιθυμίες, σχέδια και όνειρα που κάποτε θεωρούσαμε ότι είχαν ημερομηνία λήξης.
Τι χρειάζεται, λοιπόν, να κάνουμε σήμερα για να απολαύσουμε το αύριο; Πώς μπορούμε να παραμείνουμε υγιείς, δραστήριες, δημιουργικές και παρούσες για τους ανθρώπους που αγαπάμε;
Αλλά και πώς θα ζήσουμε με νόημα και ομορφιά μέσα στην αβεβαιότητα ενός κόσμου που μοιάζει να καταρρέει με την κλιματική κρίση να επιταχύνεται, και την τεχνολογική ισχύ να εξελίσσεται ταχύτερα από την ανθρώπινη σοφία;
Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στην καρδιά του φετινού Marie Claire Power Trip, που πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio, με κεντρικό θέμα THE LONG RUN: Women, Better With Time.
Το συνέδριο-θεσμός του Marie Claire Greece συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει μια νέα αντίληψη για τη γυναικεία ηλικία: όχι ως περιορισμό, αλλά ως κεφάλαιο εμπειρίας, ελευθερίας και νέων δυνατοτήτων.
Ανάμεσα στις διεθνείς καλεσμένες βρίσκεται η Niecy Nash-Betts, βραβευμένη με Emmy® ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτις, η οποία στα 56 της διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μιας καριέρας που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. Από την κωμωδία μέχρι δραματικούς ρόλους όπως εκείνος της Glenda Cleveland στο DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, η Nash-Betts αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας γυναίκας που μετέτρεψε την εμπειρία και την ωριμότητα σε δημιουργικό πλεονέκτημα.
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Μια διαφορετική διάσταση του longevity φέρνει η πολυβραβευμένη Αυστραλιανή συγγραφέας και social philosopher Sarah Wilson. Μέσα από το έργο της εξετάζει πώς μπορούμε να ζούμε με πληρότητα και νόημα σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, πολιτικής αστάθειας και τεχνολογικής επιτάχυνσης. Γιατί η μακροβιότητα δεν αφορά μόνο τη διάρκεια της ατομικής μας ζωής, αλλά και το είδος του κόσμου μέσα στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε - και εκείνον που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Η ηλικία και η ορατότητα των γυναικών βρίσκονται στο επίκεντρο και μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τη μόδα. Οι Stephanie Cavalli, Suzi de Givenchy και Petra van Bremen ανήκουν σε μια νέα γενιά μοντέλων που απέκτησαν ή επανέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς πασαρέλες μετά τα 40 και τα 50 τους χρόνια.
Η Stephanie Cavalli επέστρεψε στο modelling στα 50 της και έγραψε ιστορία ανοίγοντας την επίδειξη υψηλής ραπτικής της Chanel το 2026, ενώ τα γκρίζα μαλλιά της έγιναν μέρος μιας εικόνας που αμφισβητεί ευθέως τα στερεότυπα της βιομηχανίας γύρω από την ηλικία. Η Suzi de Givenchy ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα 47 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με οίκους όπως οι Tom Ford, Giorgio Armani, Schiaparelli και Balenciaga, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να αποκτήσει νέες πρωταγωνίστριες σε οποιαδήποτε ηλικία. Η Petra van Bremen, μοντέλο, συγγραφέας και υπέρμαχος του positive ageing, επέστρεψε στο modelling μετά τα 40 και σήμερα υπερασπίζεται μια φιλοσοφία που συνοψίζεται και στον τίτλο του βιβλίου της: «Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα».
Αλλά η μακροβιότητα δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την επιστήμη. Η Δρ. Εύη Χατζηανδρέου, ιατρός και ειδικός στη Δημόσια Υγεία με μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Harvard, θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει τα επιστημονικά δεδομένα από τον θόρυβο που περιβάλλει σήμερα το longevity. Ως μέλος της Healthy Longevity Medicine Society και Επιστημονική Διευθύντρια του Nao Longevity Hub, στρέφει το ενδιαφέρον από το lifespan στο healthspan: όχι απλώς περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά περισσότερα χρόνια με υγεία, αυτονομία και ποιότητα.
Στο ελληνικό πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης γυναίκες που έχουν χτίσει τη δική τους διαδρομή αντοχής και εξέλιξης στη δημόσια ζωή, την τέχνη και τη δημιουργία: η συγγραφέας και ιστορικός Λένα Διβάνη, η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου και η διεθνής φωτογράφος Μάρα Δεσύπρη. Από τη δημόσια φωνή και το τίμημα της έκθεσης μέχρι τη δημιουργική επανεφεύρεση, οι συζητήσεις τους μεταφέρουν το longevity έξω από τα στενά όρια της βιολογίας και το συνδέουν με την επαγγελματική διάρκεια, την ελευθερία, την αυτογνωσία και το δικαίωμα μιας γυναίκας να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της σε κάθε ηλικία.
Στο ίδιο πνεύμα, η Βίκυ Καγιά, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μόδα, την τηλεόραση, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, φέρνει τη δική της εμπειρία μιας καριέρας που εξελίσσεται διαρκώς και δεν υπακούει στις παραδοσιακές «ημερομηνίες λήξης» που η βιομηχανία συχνά επιβάλλει στις γυναίκες.
Γιατί τελικά το THE LONG RUN δεν αφορά μια μάχη ενάντια στον χρόνο. Αφορά μια διαφορετική σχέση μαζί του.
Την υγεία που θέλουμε να διατηρήσουμε, τις εμπειρίες που θέλουμε ακόμη να ζήσουμε, τις δεύτερες και τρίτες πράξεις που μπορούμε να γράψουμε, αλλά και την ελευθερία να μη θεωρούμε ποτέ ότι είναι «πολύ αργά» για κάτι καινούργιο.
Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα ζήσουμε περισσότερο. Είναι πώς θα κάνουμε τα περισσότερα χρόνια να αξίζουν περισσότερο.
Το 8ο Marie Claire Power Trip, THE LONG RUN: Women, Better With Time, πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio. Η έναρξη του συνεδρίου είναι στις 12:00 και οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από το marieclaire.gr και το protothema.gr.
Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα.
Μια διαφορετική διάσταση του longevity φέρνει η πολυβραβευμένη Αυστραλιανή συγγραφέας και social philosopher Sarah Wilson. Μέσα από το έργο της εξετάζει πώς μπορούμε να ζούμε με πληρότητα και νόημα σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, πολιτικής αστάθειας και τεχνολογικής επιτάχυνσης. Γιατί η μακροβιότητα δεν αφορά μόνο τη διάρκεια της ατομικής μας ζωής, αλλά και το είδος του κόσμου μέσα στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε - και εκείνον που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Η ηλικία και η ορατότητα των γυναικών βρίσκονται στο επίκεντρο και μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τη μόδα. Οι Stephanie Cavalli, Suzi de Givenchy και Petra van Bremen ανήκουν σε μια νέα γενιά μοντέλων που απέκτησαν ή επανέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς πασαρέλες μετά τα 40 και τα 50 τους χρόνια.
Η Stephanie Cavalli επέστρεψε στο modelling στα 50 της και έγραψε ιστορία ανοίγοντας την επίδειξη υψηλής ραπτικής της Chanel το 2026, ενώ τα γκρίζα μαλλιά της έγιναν μέρος μιας εικόνας που αμφισβητεί ευθέως τα στερεότυπα της βιομηχανίας γύρω από την ηλικία. Η Suzi de Givenchy ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα 47 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με οίκους όπως οι Tom Ford, Giorgio Armani, Schiaparelli και Balenciaga, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να αποκτήσει νέες πρωταγωνίστριες σε οποιαδήποτε ηλικία. Η Petra van Bremen, μοντέλο, συγγραφέας και υπέρμαχος του positive ageing, επέστρεψε στο modelling μετά τα 40 και σήμερα υπερασπίζεται μια φιλοσοφία που συνοψίζεται και στον τίτλο του βιβλίου της: «Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα».
Αλλά η μακροβιότητα δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την επιστήμη. Η Δρ. Εύη Χατζηανδρέου, ιατρός και ειδικός στη Δημόσια Υγεία με μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Harvard, θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει τα επιστημονικά δεδομένα από τον θόρυβο που περιβάλλει σήμερα το longevity. Ως μέλος της Healthy Longevity Medicine Society και Επιστημονική Διευθύντρια του Nao Longevity Hub, στρέφει το ενδιαφέρον από το lifespan στο healthspan: όχι απλώς περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά περισσότερα χρόνια με υγεία, αυτονομία και ποιότητα.
Στο ελληνικό πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης γυναίκες που έχουν χτίσει τη δική τους διαδρομή αντοχής και εξέλιξης στη δημόσια ζωή, την τέχνη και τη δημιουργία: η συγγραφέας και ιστορικός Λένα Διβάνη, η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου και η διεθνής φωτογράφος Μάρα Δεσύπρη. Από τη δημόσια φωνή και το τίμημα της έκθεσης μέχρι τη δημιουργική επανεφεύρεση, οι συζητήσεις τους μεταφέρουν το longevity έξω από τα στενά όρια της βιολογίας και το συνδέουν με την επαγγελματική διάρκεια, την ελευθερία, την αυτογνωσία και το δικαίωμα μιας γυναίκας να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της σε κάθε ηλικία.
Στο ίδιο πνεύμα, η Βίκυ Καγιά, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μόδα, την τηλεόραση, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, φέρνει τη δική της εμπειρία μιας καριέρας που εξελίσσεται διαρκώς και δεν υπακούει στις παραδοσιακές «ημερομηνίες λήξης» που η βιομηχανία συχνά επιβάλλει στις γυναίκες.
Γιατί τελικά το THE LONG RUN δεν αφορά μια μάχη ενάντια στον χρόνο. Αφορά μια διαφορετική σχέση μαζί του.
Την υγεία που θέλουμε να διατηρήσουμε, τις εμπειρίες που θέλουμε ακόμη να ζήσουμε, τις δεύτερες και τρίτες πράξεις που μπορούμε να γράψουμε, αλλά και την ελευθερία να μη θεωρούμε ποτέ ότι είναι «πολύ αργά» για κάτι καινούργιο.
Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα ζήσουμε περισσότερο. Είναι πώς θα κάνουμε τα περισσότερα χρόνια να αξίζουν περισσότερο.
Το 8ο Marie Claire Power Trip, THE LONG RUN: Women, Better With Time, πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio. Η έναρξη του συνεδρίου είναι στις 12:00 και οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από το marieclaire.gr και το protothema.gr.
Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα.
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