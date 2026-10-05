The Long Run: To 8ο Marie Claire Power Trip ανοίγει τη συζήτηση για τη μακροβιότητα των γυναικών

Το Marie Claire Power Trip επιστρέφει στις 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio και φέρνει στο ίδιο τραπέζι διεθνείς προσωπικότητες, επιστήμονες και δημιουργούς που αποδεικνύουν ότι η εξέλιξη δεν έχει ηλικία.Το 8ο Marie Claire Power Trip εστιάζει φέτος σε μία λέξη που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες -και πιο αμφιλεγόμενες- συζητήσεις της εποχής μας:Από την ιατρική έρευνα και την πρόληψη μέχρι τη διατροφή, την άσκηση, την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, καταναλώνουμε και επενδύουμε τον χρόνο και τα χρήματά μας, η επιθυμία να ζήσουμε περισσότερο επηρεάζει ήδη σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας.Όμως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνοΚαι για τις γυναίκες η συζήτηση αποκτά μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα διάσταση. Κάνουμε παιδιά αργότερα, εργαζόμαστε μέχρι μεγαλύτερη ηλικία, αλλάζουμε καριέρα στα 40, στα 50 ή και αργότερα, και έχουμε μπροστά μας δεκαετίες στις οποίες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επιθυμίες, σχέδια και όνειρα που κάποτε θεωρούσαμε ότι είχαν ημερομηνία λήξης.Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στην καρδιά του φετινού, που πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio, με κεντρικό θέμαΤο συνέδριο-θεσμός του Marie Claire Greece συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει μια νέα αντίληψη για τη γυναικεία ηλικία: όχι ως περιορισμό, αλλά ως κεφάλαιο εμπειρίας, ελευθερίας και νέων δυνατοτήτων.Ανάμεσα στις διεθνείς καλεσμένες βρίσκεται η, βραβευμένη με Emmy® ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτις, η οποία στα 56 της διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μιας καριέρας που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. Από την κωμωδία μέχρι δραματικούς ρόλους όπως εκείνος της Glenda Cleveland στο DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, η Nash-Betts αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας γυναίκας που μετέτρεψε την εμπειρία και την ωριμότητα σε δημιουργικό πλεονέκτημα.

Στο Σούνιο θα βρεθεί και η, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα top models της Ιταλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έδωσε στη δημόσια εικόνα της μια νέα διάσταση. Η προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο οδήγησε στη δημιουργία του, μιας πρωτοβουλίας που επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την ασθένεια, την πρόληψη, τη θεραπεία και την αυτοφροντίδα. Η δική της ιστορία ανοίγει μια συζήτηση για το σώμα, την ομορφιά και την ευαλωτότητα, αλλά και για όσα πραγματικά αποκτούν αξία όταν η ζωή αλλάζει τα δεδομένα.Μια διαφορετική διάσταση του longevity φέρνει η πολυβραβευμένη Αυστραλιανή συγγραφέας και social philosopher. Μέσα από το έργο της εξετάζει πώς μπορούμε να ζούμε με πληρότητα και νόημα σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, πολιτικής αστάθειας και τεχνολογικής επιτάχυνσης. Γιατί η μακροβιότητα δεν αφορά μόνο τη διάρκεια της ατομικής μας ζωής, αλλά και το είδος του κόσμου μέσα στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε - και εκείνον που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.Η ηλικία και η ορατότητα των γυναικών βρίσκονται στο επίκεντρο και μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τη μόδα. Οιανήκουν σε μια νέα γενιά μοντέλων που απέκτησαν ή επανέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς πασαρέλες μετά τα 40 και τα 50 τους χρόνια.Η Stephanie Cavalli επέστρεψε στο modelling στα 50 της και έγραψε ιστορία ανοίγοντας την επίδειξη υψηλής ραπτικής της Chanel το 2026, ενώ τα γκρίζα μαλλιά της έγιναν μέρος μιας εικόνας που αμφισβητεί ευθέως τα στερεότυπα της βιομηχανίας γύρω από την ηλικία. Η Suzi de Givenchy ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα 47 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με οίκους όπως οι Tom Ford, Giorgio Armani, Schiaparelli και Balenciaga, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να αποκτήσει νέες πρωταγωνίστριες σε οποιαδήποτε ηλικία. Η Petra van Bremen, μοντέλο, συγγραφέας και υπέρμαχος του positive ageing, επέστρεψε στο modelling μετά τα 40 και σήμερα υπερασπίζεται μια φιλοσοφία που συνοψίζεται και στον τίτλο του βιβλίου της:Αλλά η μακροβιότητα δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την επιστήμη. Η, ιατρός και ειδικός στη Δημόσια Υγεία με μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Harvard, θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει τα επιστημονικά δεδομένα από τον θόρυβο που περιβάλλει σήμερα το longevity. Ως μέλος της Healthy Longevity Medicine Society και Επιστημονική Διευθύντρια του Nao Longevity Hub, στρέφει το ενδιαφέρον από το lifespan στο healthspan: όχι απλώς περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά περισσότερα χρόνια με υγεία, αυτονομία και ποιότητα.Στο ελληνικό πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης γυναίκες που έχουν χτίσει τη δική τους διαδρομή αντοχής και εξέλιξης στη δημόσια ζωή, την τέχνη και τη δημιουργία: η συγγραφέας και ιστορικός, η δημοσιογράφος, η ηθοποιόςκαι η διεθνής φωτογράφος. Από τη δημόσια φωνή και το τίμημα της έκθεσης μέχρι τη δημιουργική επανεφεύρεση, οι συζητήσεις τους μεταφέρουν το longevity έξω από τα στενά όρια της βιολογίας και το συνδέουν με την επαγγελματική διάρκεια, την ελευθερία, την αυτογνωσία και το δικαίωμα μιας γυναίκας να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της σε κάθε ηλικία.Στο ίδιο πνεύμα, η, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μόδα, την τηλεόραση, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, φέρνει τη δική της εμπειρία μιας καριέρας που εξελίσσεται διαρκώς και δεν υπακούει στις παραδοσιακές «ημερομηνίες λήξης» που η βιομηχανία συχνά επιβάλλει στις γυναίκες.Γιατί τελικά τοδεν αφορά μια μάχη ενάντια στον χρόνο. Αφορά μια διαφορετική σχέση μαζί του.Την υγεία που θέλουμε να διατηρήσουμε, τις εμπειρίες που θέλουμε ακόμη να ζήσουμε, τις δεύτερες και τρίτες πράξεις που μπορούμε να γράψουμε, αλλά και την ελευθερία να μη θεωρούμε ποτέ ότι είναι «πολύ αργά» για κάτι καινούργιο.Το 8ο Marie Claire Power Trip, THE LONG RUN: Women, Better With Time, πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Cape Sounio. Η έναρξη του συνεδρίου είναι στις 12:00 και οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από το marieclaire.gr και το protothema.gr.