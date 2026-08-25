Καλλιμάρμαρο: Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων, πότε αναμένεται να είναι έτοιμο, δείτε φωτογραφίες

Νέος ελαστικός τάπητας στίβου έχει τοποθετηθεί σε ποσοστό περίπου 80%, δημιουργώντας μια σύγχρονη επιφάνεια που θα επιτρέψει στο Στάδιο να διεκδικήσει αγώνες μέχρι και για το Diamond League - Νέα εποχή και για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο