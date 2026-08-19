Νέες εικόνες από drone στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Το «κουφάρι» του Bell 206 λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο, δείτε βίντεο
Νέες εικόνες από drone στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Το «κουφάρι» του Bell 206 λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο, δείτε βίντεο
Διακρίνεται η σιλουέτα της ατράκτου του ελικοπτέρου, τα συντρίμμια καθώς και η καμένη ύλη στη γύρω του περιοχή
Λίγα τμήματα από λιωμένους έλικες και το απανθρακωμένο «κουφάρι» του Bell 206 είναι το μόνο που έχει απομείνει στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο.
Στα νέα, αποκλειστικά πλάνα από το drone του Orange Press Agency, διακρίνεται η σιλουέτα της ατράκτου του ελικοπτέρου, τα συντρίμμια καθώς και η καμένη ύλη στη γύρω του περιοχή.
Οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, όπου το απόγευμα της Δευτέρας κατέπεσε το ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τρεις άνθρωποι παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Από τα διαλυμένα συντρίμμια ανασύρθηκαν απανθρακωμένες οι σοροί του Έλληνα χειριστή και ενός νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία.
Ο χώρος της συντριβής, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, παραμένει πλήρως αποκλεισμένος από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς τίποτε δεν πρέπει να αλλοιωθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.
Ταυτόχρονα, στο νησί μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων για να συνδράμουν στις έρευνες.
Παράλληλα, κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.), ο οποίος θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της πτώσης.
Στα νέα, αποκλειστικά πλάνα από το drone του Orange Press Agency, διακρίνεται η σιλουέτα της ατράκτου του ελικοπτέρου, τα συντρίμμια καθώς και η καμένη ύλη στη γύρω του περιοχή.
Οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, όπου το απόγευμα της Δευτέρας κατέπεσε το ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τρεις άνθρωποι παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Από τα διαλυμένα συντρίμμια ανασύρθηκαν απανθρακωμένες οι σοροί του Έλληνα χειριστή και ενός νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία.
Ο χώρος της συντριβής, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, παραμένει πλήρως αποκλεισμένος από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς τίποτε δεν πρέπει να αλλοιωθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.
Ταυτόχρονα, στο νησί μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων για να συνδράμουν στις έρευνες.
Παράλληλα, κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.), ο οποίος θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της πτώσης.
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