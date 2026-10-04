Το κοράκι που βολτάρει με μοτοσικλέτα της ΔΙ.ΑΣ., δείτε το viral βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.

Έναν φτερωτό «συνάδελφο» απέκτησε για λίγο η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο λόγος για ένα «κοράκι ή κάργια», όπως αναφέρεται στο ανηρτημένο βίντεο που πλησίασε τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους.Εκείνοι του προσέφεραν νερό, με το πτηνό να ανταποδίδει! Αποφάσισε να τους ακολουθήσει και ανέβηκε σε μία από τις μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.!Δείτε το βίντεοΤο στιγμιότυπο μοιράστηκε η ΕΛ.ΑΣ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων που εορτάζεται σήμερα Κυριακή (4/10) απονέμοντας μάλιστα στο φτερωτό επισκέπτη τον τιμητικό βαθμό του «Αρχιφύλακα».