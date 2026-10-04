Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Στην Κρήτη αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, σύσκεψη στην Περιφέρεια και αυτοψία στις πληγείσες περιοχές
Στην Κρήτη αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, σύσκεψη στην Περιφέρεια και αυτοψία στις πληγείσες περιοχές
Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει
Στην Κρήτη θα μεταβεί αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Ειδικότερα, αύριο το πρωί θα μεταβεί στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο θα συμμετέχουν, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.
Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.
Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.
Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
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