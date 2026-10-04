Η Νατάσα Παζαΐτη έτρεξε μαζί με τα παιδιά της, Αλίκη και Αλέξανδρο, στο «Race for the Cure» - Το μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η συμμετοχή της ομάδας της στο Race for the Cure έχει ως στόχο να ενώσει γυναίκες που νοσούν, γυναίκες που έχουν νικήσει τη νόσο του καρκίνου του μαστού, αλλά και όλους όσοι στηρίζουν τη σημασία της πρόληψης