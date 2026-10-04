Η Νατάσα Παζαΐτη έτρεξε μαζί με τα παιδιά της, Αλίκη και Αλέξανδρο, στο «Race for the Cure» - Το μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Η Νατάσα Παζαΐτη έτρεξε μαζί με τα παιδιά της, Αλίκη και Αλέξανδρο, στο «Race for the Cure» - Το μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Η συμμετοχή της ομάδας της στο Race for the Cure έχει ως στόχο να ενώσει γυναίκες που νοσούν, γυναίκες που έχουν νικήσει τη νόσο του καρκίνου του μαστού, αλλά και όλους όσοι στηρίζουν τη σημασία της πρόληψης
Η Νατάσα Παζαΐτη βρέθηκε μαζί με τα παιδιά της, Αλέξανδρο και Αλίκη, στο Greece Race for the Cure® 2026, τον αγώνα που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των γυναικών που νοσούν ή έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού.
Η ομάδα του «Κέντρο Υγείας Μαστού - Νατάσα Παζαΐτη» συμμετείχε στη μεγάλη διοργάνωση, με την ίδια να στέλνει το δικό της μήνυμα υπέρ της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
Η συμμετοχή της ομάδας στο Race for the Cure® είχε ως στόχο να ενώσει γυναίκες που νοσούν, γυναίκες που έχουν νικήσει τη νόσο, αλλά και όλους όσοι στηρίζουν τη σημασία της πρόληψης.
Το Greece Race for the Cure διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe κι υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
Η ομάδα του «Κέντρο Υγείας Μαστού - Νατάσα Παζαΐτη» συμμετείχε στη μεγάλη διοργάνωση, με την ίδια να στέλνει το δικό της μήνυμα υπέρ της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
Η συμμετοχή της ομάδας στο Race for the Cure® είχε ως στόχο να ενώσει γυναίκες που νοσούν, γυναίκες που έχουν νικήσει τη νόσο, αλλά και όλους όσοι στηρίζουν τη σημασία της πρόληψης.
Το Greece Race for the Cure διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe κι υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
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