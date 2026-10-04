Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Λύκος επιτέθηκε σε μαντρί στη Φθιώτιδα και κατασπάραξε τα ζώα
Λύκος επιτέθηκε σε μαντρί στη Φθιώτιδα και κατασπάραξε τα ζώα
Τέσσερα πρόβατα βρέθηκαν νεκρά ενώ τρία ακόμη φέρουν πολύ βαριά τραύματα από την επίθεση του άγριου ζώου
Μία ακόμη επίθεση λύκου καταγράφηκε στη Φθιώτιδα σε χωριό του Δήμου Δομοκού.
Συγκεκριμένα, στη Σοφιάδα, ο λύκος μπήκε νυχτερινές ώρες σε μαντρί ενός κτηνοτρόφου και επιτέθηκε στα ζώα του, σύμφωνα με πληροφορίες του Fonografos.
Όπως έγινε γνωστό από τον Αντιδήμαρχο Δομοκού κ. Νίκο Καλημέρη, τέσσερα πρόβατα βρέθηκαν νεκρά ενώ τρία ακόμη φέρουν πολύ βαριά τραύματα από την επίθεση του άγριου ζώου.
Συγκεκριμένα, στη Σοφιάδα, ο λύκος μπήκε νυχτερινές ώρες σε μαντρί ενός κτηνοτρόφου και επιτέθηκε στα ζώα του, σύμφωνα με πληροφορίες του Fonografos.
Όπως έγινε γνωστό από τον Αντιδήμαρχο Δομοκού κ. Νίκο Καλημέρη, τέσσερα πρόβατα βρέθηκαν νεκρά ενώ τρία ακόμη φέρουν πολύ βαριά τραύματα από την επίθεση του άγριου ζώου.
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