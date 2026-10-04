Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση και κατοχή κοκαΐνης στη Βέροια

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαΐνη και δύο άντρες, όπου ο ένας είχε προμηθευτεί 0,2 γραμμάρια κοκαΐνη από τον άλλον και ο δεύτερος από τη μία από τις δύο γυναίκες