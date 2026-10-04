Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση και κατοχή κοκαΐνης στη Βέροια
ΕΛΛΑΔΑ
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Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση και κατοχή κοκαΐνης στη Βέροια

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαΐνη και δύο άντρες, όπου ο ένας είχε προμηθευτεί  0,2 γραμμάρια κοκαΐνη από τον άλλον και ο δεύτερος από τη μία από τις δύο γυναίκες

Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση και κατοχή κοκαΐνης στη Βέροια
Συνελήφθησαν στη Βέροια δύο γυναίκες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν οι προαναφερόμενες γυναίκες στη Βέροια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 31,52 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Επίσης συνελήφθησαν και άλλοι δύο άνδρες, καθώς στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων, που την είχε νωρίτερα προμηθευθεί από τον άλλο συλληφθέντα, ο οποίος με τη σειρά του την είχε αγοράσει από μία από τις δύο γυναίκες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

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