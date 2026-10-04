Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Αυτοκίνητο ξήλωσε μεταλλική βάση πινακίδων μετά από σύγκρουση στο Σοφικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτοκίνητο ξήλωσε μεταλλική βάση πινακίδων μετά από σύγκρουση στο Σοφικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Ισθμού–Επιδαύρου - Το ένα όχημα βγήκε από την πορεία του και υπέστη εκτεταμένες ζημιές
Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Ισθμού–Επιδαύρου, στο ύψος του Σοφικού, με ένα από τα οχήματα να καταλήγει πάνω σε μεταλλική κατασκευή που συγκρατούσε πινακίδες οδικής σήμανσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, τα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
Μετά τη σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στη μεταλλική βάση των πινακίδων, με αποτέλεσμα να την κόψει και να την αποκολλήσει από τη θέση της.
Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τόσο το όχημα όσο και η κατασκευή καταδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ η μεταλλική βάση λύγισε και «ξηλώθηκε» από το σημείο όπου ήταν τοποθετημένη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, τα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
Μετά τη σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στη μεταλλική βάση των πινακίδων, με αποτέλεσμα να την κόψει και να την αποκολλήσει από τη θέση της.
Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τόσο το όχημα όσο και η κατασκευή καταδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ η μεταλλική βάση λύγισε και «ξηλώθηκε» από το σημείο όπου ήταν τοποθετημένη.
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