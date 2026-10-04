Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Σύλληψη 41χρονου στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών
Σύλληψη 41χρονου στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών
Ο 41χρονος ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς
Στη σύλληψη 41χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε, παράνομους μετανάστες.
Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες, ο 41χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην Εθνική οδό Σερρών-Θεσσαλονίκης (μετά την Άσσηρο), ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός ενώ στο χώρο των αποσκευών εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι μετανάστες, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.
Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το όχημα μεταφοράς, οι εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το όχημα καθώς και ζεύγος αλλοδαπών πινακίδων, που ανευρέθηκαν εντός του οχήματος και αντιστοιχούν με την άδεια κυκλοφορίας.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, για Παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση, απείθεια, πλαστογραφία και οδήγηση άνευ άδειας ικανότητας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες, ο 41χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην Εθνική οδό Σερρών-Θεσσαλονίκης (μετά την Άσσηρο), ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός ενώ στο χώρο των αποσκευών εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι μετανάστες, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.
Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το όχημα μεταφοράς, οι εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το όχημα καθώς και ζεύγος αλλοδαπών πινακίδων, που ανευρέθηκαν εντός του οχήματος και αντιστοιχούν με την άδεια κυκλοφορίας.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, για Παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση, απείθεια, πλαστογραφία και οδήγηση άνευ άδειας ικανότητας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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