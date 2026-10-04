Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Αλεξανδρούπολη
Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Αλεξανδρούπολη
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες
Συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
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