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Επείγοντα: Πόσο σύντομα θα μπορούμε να δούμε στο κινητό τους χρόνους αναμονής μιας εφημερίας
Επείγοντα: Πόσο σύντομα θα μπορούμε να δούμε στο κινητό τους χρόνους αναμονής μιας εφημερίας
Στο MyHealth app οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον χρόνο αναμονής στα Επείγοντα των εφημερευόντων νοσοκομείων και να επιλέγουν πού θα απευθυνθούν
Παρελθόν θα αποτελεί σε λίγες εβδομάδες η πολύωρη αναμονή στα Επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων καθώς οι πολίτες θα μπορούν να δουν πριν την επίσκεψή τους σε μια εφημερία τον χρόνο που απαιτείται να περιμένουν για να εξεταστούν.
Η καινοτόμος εφαρμογή έρχεται μέσω του MyHealth app το οποίο ήδη συγκεντρώνει ψηφιακά ιατρικά ραντεβού, εξετάσεις, παραπεμπτικά, συνταγογράφηση και είναι «κατεβασμένο» στα κινητά μεγάλου μέρους του πληθυσμού.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη ανακοινώσει τη νέα δυνατότητα και εξηγήσει πώς θα λειτουργεί. Στην εφαρμογή MyHealth app αναμένεται να ανοίξει ειδική κατηγορία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν πόση αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευόντων νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επείγον περιστατικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η καινοτόμος εφαρμογή έρχεται μέσω του MyHealth app το οποίο ήδη συγκεντρώνει ψηφιακά ιατρικά ραντεβού, εξετάσεις, παραπεμπτικά, συνταγογράφηση και είναι «κατεβασμένο» στα κινητά μεγάλου μέρους του πληθυσμού.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη ανακοινώσει τη νέα δυνατότητα και εξηγήσει πώς θα λειτουργεί. Στην εφαρμογή MyHealth app αναμένεται να ανοίξει ειδική κατηγορία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν πόση αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευόντων νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επείγον περιστατικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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