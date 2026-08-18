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Hellenic Train: Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών
Hellenic Train: Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών
Ενημέρωση της Hellenic Train
Αποκαταστάθηκαν στις 12:13 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-'Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-'Ανω Λιόσια, που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
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