Hellenic Train: Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών
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Hellenic Train: Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών

Ενημέρωση της Hellenic Train

Hellenic Train: Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Αποκαταστάθηκαν στις 12:13 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-'Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-'Ανω Λιόσια, που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

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