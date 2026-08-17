Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Καρπενήσι, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Καρπενήσι, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Καρπενήσι, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, σε δασική έκταση στο Καρπενήσι και συγκεκριμένα στην περιοχή Λαγόξυλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ με 4 οχήματα.

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