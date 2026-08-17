Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Καρπενήσι, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Καρπενήσι, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, σε δασική έκταση στο Καρπενήσι και συγκεκριμένα στην περιοχή Λαγόξυλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ με 4 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ με 4 οχήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα