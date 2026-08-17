Όταν η «Καρίνα των Ανωγείων» ξεσήκωνε με τον χορό της σε πανηγύρι στην Κρήτη σχεδόν μισό αιώνα πίσω, βίντεο

Η 90χρονη σήμερα Καρίνα Ρεκ, η Γερμανίδα γλύπτρια που αν και κατάκοιτη έδωσε το «παρών» πάνω σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στον Μυλοπόταμο, φαίνεται σε παλιότερο βίντεο να σέρνει τον χορό









Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια γυναίκα εμφανίζεται σε βίντεο 45 χρόνια πριν πάλι από τα Ανώγεια να χορεύει σε αντίστοιχο πανηγύρι, γεμάτη κέφι και χαρά. Φορώντας μια καφέ μπλούζα και έχοντας στο πρόσωπό της ζωγραφισμένη τη χαρά που της προσφέρει η στιγμή εκείνη, η Καρίνα Ρεκ σέρνει τον χορό υπό τις ενθουσιώσεις ιαχές των υπόλοιπων συμμετεχόντων στη μεγάλη γιορτή.



Κατά... μισό αιώνα νεότερη, η Γερμανίδα δείχνει σε όλους τι θα πει κρητικό κέφι, γλέντι και χαρά.



Δείτε το βίντεο με τον χορό της «Καρίνας των Ανωγείων»





Από τον Νταλί και τον Παζολίνι στην Κρήτη Η ζωή της Καρίνα Ρεκ, που είναι γνωστή κι ως «Η Καρίνα των Ανωγείων», μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κατερίνα Μανετάκη για την Γερμανίδα, στα νεανικά της χρόνια υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε και σε ταινία του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι.



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Η σχέση της με το νησί ξεκίνησε, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο. Η μουσική την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του Κρητικού καλλιτέχνη και έτσι έφτασε στα Ανώγεια. Εκεί γνώρισε όχι μόνο τον τόπο και τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαριά ιστορία του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.



Η γνωριμία της με την ιστορία των Ανωγείων την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έργο, ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανώγεια. Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον «Αντάρτη της Ειρήνης», ένα τεράστιο έργο για το οποίο συνεργάστηκε επί δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες.



Το μνημείο αποτελείται από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής και, λόγω του μεγέθους και της μορφής του, γίνεται αντιληπτό στο σύνολό του μόνο από μεγάλο ύψος, από εναέρια μέσα ή μέσω δορυφορικής εικόνας.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο πανελήνιο η ιστορία της Καρίνας Ρεκ, της 90χρονης κατάκοιτης Γερμανίδας που μετέφεραν σε ξαπλώστρα σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, για να ζήσει την εορταστική ατμόσφαιρα. Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η ηλικιωμένη να χτυπάει παλαμάκια στον ρυθμό της μουσικής, χαμογελώντας με όλη τη δύναμη της ψυχής της.Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια γυναίκα εμφανίζεται σε βίντεο 45 χρόνια πριν πάλι από τα Ανώγεια να χορεύει σε αντίστοιχο πανηγύρι, γεμάτη κέφι και χαρά. Φορώντας μια καφέ μπλούζα και έχοντας στο πρόσωπό της ζωγραφισμένη τη χαρά που της προσφέρει η στιγμή εκείνη, η Καρίνα Ρεκ σέρνει τον χορό υπό τις ενθουσιώσεις ιαχές των υπόλοιπων συμμετεχόντων στη μεγάλη γιορτή.Κατά... μισό αιώνα νεότερη, η Γερμανίδα δείχνει σε όλους τι θα πει κρητικό κέφι, γλέντι και χαρά.Η ζωή της Καρίνα Ρεκ, που είναι γνωστή κι ως «Η Καρίνα των Ανωγείων», μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κατερίνα Μανετάκη για την Γερμανίδα, στα νεανικά της χρόνια υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε και σε ταινία του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι.Παράλληλα υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο, προτού η ζωή της πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή και τη φέρει στην Κρήτη.Η σχέση της με το νησί ξεκίνησε, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο. Η μουσική την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του Κρητικού καλλιτέχνη και έτσι έφτασε στα Ανώγεια. Εκεί γνώρισε όχι μόνο τον τόπο και τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαριά ιστορία του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.Η γνωριμία της με την ιστορία των Ανωγείων την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έργο, ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανώγεια. Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον «Αντάρτη της Ειρήνης», ένα τεράστιο έργο για το οποίο συνεργάστηκε επί δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες.Το μνημείο αποτελείται από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής και, λόγω του μεγέθους και της μορφής του, γίνεται αντιληπτό στο σύνολό του μόνο από μεγάλο ύψος, από εναέρια μέσα ή μέσω δορυφορικής εικόνας.

O «Αντάρτης της ειρήνης» ο πέτρινος Άγγελος που φαίνεται μόνο από ψηλά



Η Ρεκ έχει γράψει επίσης βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής την περίοδο 1941-1945.



Τα τελευταία χρόνια η 90χρονη ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Εκεί θέλησε να γιορτάσει και τον φετινό Δεκαπενταύγουστο. Και όταν η ηλικία και οι δυσκολίες στη μετακίνηση θα μπορούσαν να την κρατήσουν μακριά από το πανηγύρι, οι άνθρωποι του χωριού βρήκαν τη λύση: μια ξαπλώστρα έγινε το μέσο για να φτάσει μέχρι το γλέντι.