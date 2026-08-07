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Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας, 112 για ετοιμότητα

Απεγκλωβισμός τραυματισμένου 18χρονου Ρουμάνου από δύσβατο σημείο στη Θάσο
ΕΛΛΑΔΑ
Θάσος ΕΚΑΒ

Απεγκλωβισμός τραυματισμένου 18χρονου Ρουμάνου από δύσβατο σημείο στη Θάσο

Με τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Απεγκλωβισμός τραυματισμένου 18χρονου Ρουμάνου από δύσβατο σημείο στη Θάσο
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου 18χρονου Ρουμανικής καταγωγής, από δύσβατο σημείο στο Υψάριο Θάσου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά την κλήση του στο 112.

Με τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Οι πυροσβέστες τον εντόπισαν τραυματισμένο στο πόδι και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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