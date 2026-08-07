Με γεμάτα πλοία η έξοδος των αδειούχων: Πάνω από 129.000 επιβάτες αναχωρούν από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Αυξημένη η κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή έως και την Κυριακή – Ο Πειραιάς συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος, ενώ εκκρεμούν ακόμη τα στοιχεία για τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού





Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, από τους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 129.201 ταξιδιωτών. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα δρομολόγια και η επιβατική κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον συνολικό αριθμό των αναχωρούντων.



Κυριακή, όταν μόνο από τα τρία λιμάνια εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 44.928 επιβάτες, ενώ το Σάββατο αναμένονται 44.720 επιβάτες και την Παρασκευή 39.553 επιβάτες.



Πειραιάς



Ο Πειραιάς διατηρεί, όπως κάθε χρόνο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν το 73% της συνολικής επιβατικής κίνησης του τριημέρου.



Αναλυτικά:



Παρασκευή 7 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 27.968 επιβάτες.



Κυριακή 9 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 34.441 επιβάτες.



Συνολικά, από τον μεγαλύτερο λιμένα της χώρας θα πραγματοποιηθούν 71 αναχωρήσεις, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 93.801 ταξιδιωτών.



Ραφήνα



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Αναλυτικά:



Παρασκευή 7 Αυγούστου: 16 δρομολόγια – 7.685 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 14 δρομολόγια – 9.700 επιβάτες.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η επιβατική κίνηση στα τρία μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής κατά το τριήμερο από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, καθώς κορυφώνεται η θερινή έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά.Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, από τους λιμένεςέχουν προγραμματιστεί συνολικά, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα δρομολόγια και η επιβατική κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον συνολικό αριθμό των αναχωρούντων.Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται τηνΠειραιάς διατηρεί, όπως κάθε χρόνο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν το 73% της συνολικής επιβατικής κίνησης του τριημέρου.Αναλυτικά:Παρασκευή 7 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 27.968 επιβάτες.Σάββατο 8 Αυγούστου: 25 δρομολόγια – 31.392 επιβάτες.Κυριακή 9 Αυγούστου: 23 δρομολόγια – 34.441 επιβάτες.Συνολικά, από τον μεγαλύτερο λιμένα της χώρας θα πραγματοποιηθούν 71 αναχωρήσεις, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 93.801 ταξιδιωτών.Η Ραφήνα παρουσιάζει επίσης αυξημένη κίνηση, εξυπηρετώντας κυρίως προορισμούς των Κυκλάδων και της Εύβοιας.Αναλυτικά:Παρασκευή 7 Αυγούστου: 16 δρομολόγια – 7.685 επιβάτες.Σάββατο 8 Αυγούστου: 14 δρομολόγια – 9.700 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 15 δρομολόγια – 7.320 επιβάτες.

Συνολικά, από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 45 αναχωρήσεις, με 24.705 επιβάτες.



Λαύριο



Στο λιμάνι του Λαυρίου η κίνηση παραμένει σταθερή, εξυπηρετώντας κυρίως προορισμούς των Κυκλάδων και του βορειοανατολικού Αιγαίου.



Αναλυτικά:



Παρασκευή 7 Αυγούστου: 12 δρομολόγια – 3.900 επιβάτες.

Σάββατο 8 Αυγούστου: 8 δρομολόγια – 3.628 επιβάτες.

Κυριακή 9 Αυγούστου: 11 δρομολόγια – 3.167 επιβάτες.



Συνολικά, από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 31 αναχωρήσεις, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 10.695 ταξιδιωτών.



Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στους λιμένες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς η αυξημένη κίνηση των εκδρομέων του Αυγούστου απαιτεί έγκαιρη προσέλευση για την ομαλή επιβίβαση.



Με την ενσωμάτωση και των στοιχείων του Αργοσαρωνικού, η συνολική επιβατική κίνηση του τριημέρου αναμένεται να καταγράψει ακόμη υψηλότερα επίπεδα.