Σέρρες: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, τι «είδε» η ιατροδικαστής
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Νεκρός Θάνατος

Σέρρες: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, τι «είδε» η ιατροδικαστής

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι, δια γυμνού οφθαλμού, δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου

Σέρρες: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, τι «είδε» η ιατροδικαστής
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρρες ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τον γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) όταν γιος του 68χρονου πήγε στο σπίτι του πατέρα του και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι, δια γυμνού οφθαλμού, δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου. Ο χώρος αποκλείστηκε και σφραγίστηκε, ενώ διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως διαπιστώθηκε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από πλήγμα με θλων όργανο, δηλαδή από κάποιο αντικείμενο που προκάλεσε σοβαρή εσωτερική κάκωση.

Οι διαπιστώσεις της ιατροδικαστή σήμαναν συναγερμό στις Αρχές, που εξετάζουν πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο άνδρας είχε στο περιβάλλον του ανθρώπους που τον ήθελαν νεκρό.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
7 ΣΧΟΛΙΑ

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