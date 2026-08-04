Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο
Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο
Έλαβαν προθεσμία για την Πέμπτη (6/8)
Προθεσμία για την Πέμπτη (6/8) έλαβαν οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, Παναγιώτη Μπέσκα, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.
Οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, Παναγιώτη Μπέσκα, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.
Οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.
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