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Ενίσχυση των αγροτών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα τον Ιούλιο δρομολογεί η κυβέρνηση
Ενίσχυση των αγροτών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα τον Ιούλιο δρομολογεί η κυβέρνηση
Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι θα εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023
Σε νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του φετινού Ιουλίου προχώρησε η κυβέρνηση με κατάθεση τροπολογίας που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του ν. 5062/2023, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες της φυτικής παραγωγής και το φυτικό κεφάλαιο στις περιοχές που έχουν καταγραφεί ως πληγείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, εφαρμόζεται πλέον και στις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων».
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι «η κυβέρνηση θα υποβάλει ad hoc κοστολογημένο πρόγραμμα, προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το χρηματοδοτήσει από τον τακτικό Προϋπολογισμό» καθώς και ότι «η δράση θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)».
Η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος και η μεθοδολογία προσδιορισμού της, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Παράλληλα, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διατηρείται το ειδικό καθεστώς προστασίας των ενισχύσεων, καθώς αυτές θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, εφαρμόζεται πλέον και στις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων».
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι «η κυβέρνηση θα υποβάλει ad hoc κοστολογημένο πρόγραμμα, προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το χρηματοδοτήσει από τον τακτικό Προϋπολογισμό» καθώς και ότι «η δράση θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)».
Η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος και η μεθοδολογία προσδιορισμού της, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Παράλληλα, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διατηρείται το ειδικό καθεστώς προστασίας των ενισχύσεων, καθώς αυτές θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.
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