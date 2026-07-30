Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Τραγωδία στα Χανιά με δύο νεκρούς από τροχαίο με μηχανή στον Πλατανιά, 28 και 34 ετών τα δύο θύματα
Τραγωδία στα Χανιά με δύο νεκρούς από τροχαίο με μηχανή στον Πλατανιά, 28 και 34 ετών τα δύο θύματα
Η μηχανή τους εξετράπη από τον δρόμο και οι δύο αναβάτες εκτινάχθηκαν από το δίκυκλο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο άνδρες ηλικίας 28 και 34 ετών που επέβαιναν σε μηχανή να χάνουν τη ζωή τους σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τον κόμβο του Ταυρωνίτη, με κατεύθυνση προς Κολυμπάρι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Λόγω της εκτροπής οι δύο αναβάτες εκτινάχθηκαν από το δίκυκλο και τραυματίστηκαν σοβαρά.
Αν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή.
Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο, οδηγός που που περνούσε από το σημείο και μίλησε στην ΕΡΤ είπε «το μηχανάκι δούλευε ακόμα, τα κράνη τους ήταν σε απόσταση, το ένα σπασμένο. Πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο ήρθε από το Κολυμπάρι πάρα πολύ γρήγορα. Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο, ενώ σε λίγα λεπτά ήρθε και δεύτερο ασθενοφόρο από το Καστέλι με γιατρό».
Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η τροχαία ΒΟΑΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τον κόμβο του Ταυρωνίτη, με κατεύθυνση προς Κολυμπάρι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Λόγω της εκτροπής οι δύο αναβάτες εκτινάχθηκαν από το δίκυκλο και τραυματίστηκαν σοβαρά.
Αν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή.
Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο, οδηγός που που περνούσε από το σημείο και μίλησε στην ΕΡΤ είπε «το μηχανάκι δούλευε ακόμα, τα κράνη τους ήταν σε απόσταση, το ένα σπασμένο. Πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο ήρθε από το Κολυμπάρι πάρα πολύ γρήγορα. Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο, ενώ σε λίγα λεπτά ήρθε και δεύτερο ασθενοφόρο από το Καστέλι με γιατρό».
Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η τροχαία ΒΟΑΚ.
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