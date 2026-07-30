Meteo: Μέχρι και 125 χλμ./ώρα έφτασαν οι άνεμοι σήμερα στο Ρέθυμνο
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Meteo: Μέχρι και 125 χλμ./ώρα έφτασαν οι άνεμοι σήμερα στο Ρέθυμνο

Σε τρεις περιοχές του δήμου, οι άνεμοι ήταν από 90 χλμ./ώρα και πάνω, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Meteo: Μέχρι και 125 χλμ./ώρα έφτασαν οι άνεμοι σήμερα στο Ρέθυμνο
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Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Ο χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε οτι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.
Meteo: Μέχρι και 125 χλμ./ώρα έφτασαν οι άνεμοι σήμερα στο Ρέθυμνο


Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.
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