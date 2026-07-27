«Τουρισμός για όλους» με διευρυμένα κριτήρια, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα λάβουν έως 600 ευρώ

Τα άτομα με αναπηρία εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες - Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις στις αρχές Αυγούστου μέσω των ψηφιακών πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών





Για το υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό «εργαλείο» στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό, των τοπικών κοινωνιών, τονώνοντας κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.



Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιοι παίρνουν μεγαλύτερο voucher Για πρώτη φορά, άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογένειες με τέκνα–άτομα με αναπηρία από 67%, συμμετέχουν στην κλήρωση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 για έγγαμους χωρίς τέκνα. Για πολύτεκνες οικογένειες τα ανώτατα όρια επεκτείνονται ανάλογα με το πλήθος των παιδιών, ενώ από το 4ο παιδί και πάνω η επιδότηση ενισχύεται με 50 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων.











Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης.



Άυλη κάρτα με διάρκεια έως 18 μήνες Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη χρονική διάρκεια της επιδότησης. Στα προηγούμενα προγράμματα, οι δικαιούχοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να οργανώσουν εγκαίρως το ταξίδι τους ή να χάνουν μέρος της ενίσχυσης.



Κλείσιμο η άυλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.



Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.



Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι τον χειμώνα ή την άνοιξη.



Υψηλότερα εισοδηματικά όρια Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει αισθητή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός προγράμματος για μικρές υπερβάσεις των προηγούμενων ορίων.



Από τις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» του υπουργείου Τουρισμού και απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών δικαιούχων, διασφαλίζοντας μάλιστα δυνατότητα χρήσης της σχετικής ψηφιακής κάρτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έως 31-12-2027) σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα.Για το υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό «εργαλείο» στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό, των τοπικών κοινωνιών, τονώνοντας κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.Για πρώτη φορά, άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογένειες με τέκνα–άτομα με αναπηρία από 67%, συμμετέχουν στην κλήρωση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 για έγγαμους χωρίς τέκνα. Για πολύτεκνες οικογένειες τα ανώτατα όρια επεκτείνονται ανάλογα με το πλήθος των παιδιών, ενώ από το 4ο παιδί και πάνω η επιδότηση ενισχύεται με 50 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων.Ο νέος κύκλος δεν περιορίζεται σε μια απλή επανάληψη του προηγούμενου σχεδιασμού. Αντίθετα, εισάγει αλλαγές τόσο στη διάρκεια ισχύος της ψηφιακής κάρτας όσο και στα εισοδηματικά όρια, στα ποσά επιδότησης και στα κίνητρα για ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης.Η σημαντικότερη διαφοροποίηση. Στα προηγούμενα προγράμματα, οι δικαιούχοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να οργανώσουν εγκαίρως το ταξίδι τους ή να χάνουν μέρος της ενίσχυσης.Στον νέο κύκλο,, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι τον χειμώνα ή την άνοιξη.Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει αισθητή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός προγράμματος για μικρές υπερβάσεις των προηγούμενων ορίων.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.



Στήριξη ΑμεΑ και ενίσχυση οικογενειών

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσονται:



-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος

-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια



Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.



Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένη διαδικασία

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.



Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:



-Ηλεκτρονικά

-Μέσω ΚΕΠ

-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης



Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.



Επιδοτήσεις έως 600 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση θα ξεκινά από τα 200 ευρώ και, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ.



Το τελικό ποσό δεν θα καθορίζεται μόνο από τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά του αιτούντος. Κρίσιμο ρόλο θα παίζει και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα.



Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης θα λαμβάνουν μεγαλύτερη επιδότηση. Η αυξημένη ενίσχυση θα αφορά κυρίως διαμονές από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.



Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και να στηριχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, ηπειρωτικούς προορισμούς και μικρότερες πόλεις.



Κίνητρο για χειμερινές και ανοιξιάτικες αποδράσεις Το πρόγραμμα επιχειρεί να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η εγχώρια τουριστική ζήτηση μέσα στο έτος.



Η αυξημένη επιδότηση εκτός θερινής περιόδου μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για ταξίδια σε προορισμούς που δεν βασίζονται στον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά σε ορεινές δραστηριότητες, γαστρονομία, πολιτισμό, θρησκευτικό τουρισμό ή αποδράσεις στη φύση.



Παραδοσιακοί ξενώνες, μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά τους μήνες κατά τους οποίους η πληρότητα παραμένει χαμηλή.



Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές διαμονής σε σχέση με την περίοδο αιχμής, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την πραγματική αξία της επιδότησης και να επιτρέψει περισσότερες διανυκτερεύσεις.



Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων Οι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή της κεντρικής πύλης του gov.gr.



Οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται αυτόματες διασταυρώσεις για το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά κριτήρια.



Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα ΚΕΠ θα μπορούν να βοηθήσουν στην καταχώριση της αίτησης και στην ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.



Οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς η ενημέρωση για την πορεία της αίτησης και την έκδοση της κάρτας θα γίνεται ψηφιακά.



Η ηλεκτρονική κλήρωση Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει σημασία αν κάποιος υποβάλει αίτηση την πρώτη ημέρα ή λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας.



Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος.



Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων πιθανοτήτων συμμετοχής και στην αποφυγή υπερφόρτωσης της πλατφόρμας κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της.



Οι ειδικές κατηγορίες, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη προτεραιότητα.



Πώς θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, η επιδότηση θα πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή κάρτα, η οποία θα μπορεί να αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου.



Η κάρτα θα λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο μιας τραπεζικής κάρτας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες, οργανωμένες κατασκηνώσεις και άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις διαμονής στην Ελλάδα.



Δεν θα επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ούτε χρήση της ενίσχυσης για αγορές, εστίαση, καύσιμα, μεταφορικά εισιτήρια ή άλλες κατηγορίες δαπανών. Το ποσό θα προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων διαμονής.



Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται απευθείας στο κατάλυμα, χωρίς να απαιτείται προκαταβολή ολόκληρου του ποσού από τον δικαιούχο. Αν η αξία της κράτησης υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο, η διαφορά θα καλύπτεται με άλλο τρόπο πληρωμής.



Με τη μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος, τα υψηλότερα εισοδηματικά όρια και την ενίσχυση για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής, το νέο «Τουρισμός για Όλους» επιχειρεί να προσφέρει ουσιαστικότερη στήριξη στα νοικοκυριά και ταυτόχρονα να ενισχύσει την τουριστική δραστηριότητα σε περισσότερες περιοχές και για μεγαλύτερο μέρος του έτους.