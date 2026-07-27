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Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στον Κηφισό και μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στον Κηφισό και μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε αρκετούς από αυτούς.
Αναλυτικότερα, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στον Κηφισό, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της γέφυρας Πέτρου Ράλλη.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ ιδαιίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων, αλλά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος της Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Μεσογείων.
Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στον Κηφισό.
Αναλυτικότερα, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στον Κηφισό, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της γέφυρας Πέτρου Ράλλη.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ ιδαιίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων, αλλά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος της Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Μεσογείων.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 27, 2026
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/bRSGf7jgdl
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