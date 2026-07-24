Πολιτική ενότητα και στήριξη στον Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό πριν την άφιξη του Γκουτέρες

Τα κυπριακά κόμματα χαιρέτισαν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής





Οι αρχηγοί των κυπριακών κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Κύπριου Προέδρου







Το κοινό ανακοινωθέν Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν μετά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 22 Ιουνίου.



Το Εθνικό Συμβούλιο καλωσόρισε την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.







«Σεβόμενοι τις διαχρονικές θέσεις των πολιτικών δυνάμεων, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εκφράζουν τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη συνολικής επίλυσης του Κυπριακού», αναφέρεται στο ανακοινωθέν.



Η διατύπωση κρίθηκε σημαντική, καθώς επιτρέπει στα κόμματα να διατηρούν τις διαφωνίες τους, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάζεται μια κοινή θέση στο βασικό ζητούμενο, που είναι η επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών.



Κλείσιμο Προσδοκίες χωρίς υποτίμηση των δυσκολιών Ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.



Χαρακτήρισε την επίσκεψη υψηλής σημασίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Λευκωσία αναγνωρίζει τις δυσκολίες που προκαλεί η στάση της Τουρκίας.



Όπως ανέφερε, η συνεδρίαση κατέδειξε εκ νέου τη σημασία του Εθνικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η ενότητα δεν προϋποθέτει ταύτιση απόψεων. Η κυπριακή κυβέρνηση αναμένει να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά τις επαφές του στο νησί.



Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να έχει χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, καθώς και κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.



Μήνυμα πολιτικής ενότητας, χωρίς να παραμερίζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο μιας λύσης, επιχείρησε να στείλει το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου , λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί.Οι αρχηγοί των κυπριακών κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων , ενώ χαιρέτισαν τόσο την επίσκεψη Γκουτέρες όσο και τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται η εντονότερη κινητικότητα των τελευταίων ετών, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική μεταβολή στη στάση της Άγκυρας, η οποία εξακολουθεί να προβάλλει αξιώσεις για λύση δύο κρατών.Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν μετά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 22 Ιουνίου.Το Εθνικό Συμβούλιο καλωσόρισε την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.Παράλληλα χαιρέτισε τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο. Ο διορισμός ανακοινώθηκε επισήμως από την Κομισιόν στις 12 Ιουλίου, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή παρουσία στις προσπάθειες επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας.«Σεβόμενοι τις διαχρονικές θέσεις των πολιτικών δυνάμεων, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εκφράζουν τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη συνολικής επίλυσης του Κυπριακού», αναφέρεται στο ανακοινωθέν.Η διατύπωση κρίθηκε σημαντική, καθώς επιτρέπει στα κόμματα να διατηρούν τις διαφωνίες τους, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάζεται μια κοινή θέση στο βασικό ζητούμενο, που είναι η επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών.Ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.Χαρακτήρισε την επίσκεψη υψηλής σημασίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Λευκωσία αναγνωρίζει τις δυσκολίες που προκαλεί η στάση της Τουρκίας.Όπως ανέφερε, η συνεδρίαση κατέδειξε εκ νέου τη σημασία του Εθνικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η ενότητα δεν προϋποθέτει ταύτιση απόψεων. Η κυπριακή κυβέρνηση αναμένει να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά τις επαφές του στο νησί.Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να έχει χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, καθώς και κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για το διαπραγματευτικό κεκτημένο Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε πολύ σημαντική την επίσκεψη Γκουτέρες και τόνισε την ανάγκη να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο και το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης.



Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017.



Όπως ανέφερε, θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, καθώς και το πλαίσιο που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο Κραν Μοντανά.



Οι δύο τοποθετήσεις αποτυπώνουν την κοινή ανησυχία ότι μια νέα διαδικασία δεν θα πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση, ακυρώνοντας το έργο και τις συμφωνίες δεκαετιών.



Προειδοποιήσεις για τη στάση της Τουρκίας Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος χαιρέτισε την επίσκεψη Γκουτέρες και τις πρωτοβουλίες του Κύπριου Προέδρου, εκτιμώντας ότι συμβάλλουν στην άσκηση πίεσης προς την Τουρκία.



Παράλληλα αναφέρθηκε στην έκδοση τουρκικής NAVTEX, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα στέλνει αρνητικά μηνύματα ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα.



Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου επανέλαβε τη διαφωνία του κόμματός του με τη λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Χαιρέτισε, ωστόσο, τον διορισμό του Ευρωπαίου εκπροσώπου και ζήτησε από τον Αντόνιο Γκουτέρες να καταδικάσει τις τουρκικές παραβιάσεις.



Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Νίκου Χριστοδουλίδη, προειδοποίησε όμως ότι τα μηνύματα από την Τουρκία δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.



Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόοδος, θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε εξέλιξη που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως οριστικοποίηση της διχοτόμησης.



Συντονισμός Λευκωσίας και Αθήνας Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε πριν από τη μετάβαση του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα για συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση.



Λευκωσία και Αθήνα επιδιώκουν να παρουσιάσουν κοινή γραμμή στις επαφές με τον Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς η επίσκεψή του θεωρείται κομβική για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης και επανέναρξη επίσημων συνομιλιών.



Η παρουσία του Ραφαέλε Φίτο προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στην εξίσωση, με την κυπριακή κυβέρνηση να θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδέσει την πρόοδο στο Κυπριακό με τις ευρωτουρκικές σχέσεις.



Παρά την κινητικότητα, στη Λευκωσία αποφεύγονται οι υπερβολικές προσδοκίες. Η επίσκεψη Γκουτέρες μπορεί να ανοίξει έναν νέο κύκλο προσπαθειών, αλλά το πραγματικό αποτέλεσμα θα κριθεί από το αν η Τουρκία είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη θέση για δύο κράτη και να επιστρέψει στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.