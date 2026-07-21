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Άγρια επίθεση σε δύο γυναίκες στη Ρόδο, καταγγελία για τρανσφοβικό κίνητρο
Άγρια επίθεση σε δύο γυναίκες στη Ρόδο, καταγγελία για τρανσφοβικό κίνητρο
Τρεις άγνωστοι άνδρες χτύπησαν δύο υπηκόους Βραζιλίας - Στο μικροσκόπιο των αρχών η ρατσιστική επίθεση - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου 2026 στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, με θύματα δύο υπηκόους Βραζιλίας, οι οποίες τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν από 3 άγνωστους άνδρες. Η μια εκ των δύο κατήγγειλε ότι η επίθεση σε βάρος της είχε τρανσφοβικό κίνητρο.
Εφόσον, το συγκεκριμένο στοιχείο, επιβεβαιωθεί από την έρευνα, θα εντάξει το περιστατικό στην κατηγορία των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου 2026, όταν η 24χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στη Μεσαιωνική Πόλη, ήρθε αντιμέτωπη με 3 άγνωστους άνδρες. Όπως προκύπτει από την καταγγελία της, ο ένας εκ των ανδρών την έριξε στο οδόστρωμα και, κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο, ενώ της έσπασε και ένα δόντι.
Στο σημείο έσπευσε για να βοηθήσει η 32χρονη φίλη της, επίσης υπήκοος Βραζιλίας και μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται προσωρινά στη Ρόδο. Η παρέμβασή της, ωστόσο, την κατέστησε και την ίδια στόχο, καθώς, όπως αναφέρεται στην έγκληση, δέχθηκε χτυπήματα με τα χέρια από τους άλλους 2 άνδρες.
Οι 2 γυναίκες αποχώρησαν τραυματισμένες και το ίδιο πρωί, περί ώρα 09:30, προσήλθαν και υπέβαλαν έγκληση κατά των 3 αγνώστων δραστών, περιγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες της επίθεσης.
Αμέσως μετά την υποβολή της έγκλησης κινητοποιήθηκε ο προβλεπόμενος μηχανισμός. Και στις 2 παθούσες παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποτυπωθούν και να πιστοποιηθούν επισήμως οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν. Παράλληλα, ενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού, ενώ οι 3 άγνωστοι δράστες αναζητούνται.
Κρίσιμο ζητούμενο της έρευνας αποτελεί η ταυτοποίηση των 3 ανδρών, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.
Οι 2 γυναίκες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν, δεν είχαν καμία προηγούμενη γνωριμία ή διαφορά με τους δράστες, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι.
Εφόσον, το συγκεκριμένο στοιχείο, επιβεβαιωθεί από την έρευνα, θα εντάξει το περιστατικό στην κατηγορία των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου 2026, όταν η 24χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στη Μεσαιωνική Πόλη, ήρθε αντιμέτωπη με 3 άγνωστους άνδρες. Όπως προκύπτει από την καταγγελία της, ο ένας εκ των ανδρών την έριξε στο οδόστρωμα και, κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο, ενώ της έσπασε και ένα δόντι.
Στο σημείο έσπευσε για να βοηθήσει η 32χρονη φίλη της, επίσης υπήκοος Βραζιλίας και μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται προσωρινά στη Ρόδο. Η παρέμβασή της, ωστόσο, την κατέστησε και την ίδια στόχο, καθώς, όπως αναφέρεται στην έγκληση, δέχθηκε χτυπήματα με τα χέρια από τους άλλους 2 άνδρες.
Οι 2 γυναίκες αποχώρησαν τραυματισμένες και το ίδιο πρωί, περί ώρα 09:30, προσήλθαν και υπέβαλαν έγκληση κατά των 3 αγνώστων δραστών, περιγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες της επίθεσης.
Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι της επιτέθηκαν επειδή είναι τρανςΗ 24χρονη παθούσα, στην έγκλησή της υποστήριξε ότι η επίθεση σε βάρος της έγινε επειδή είναι άτομο με διεμφυλικά χαρακτηριστικά. Ο ισχυρισμός αυτός, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς η τυχόν τεκμηρίωση ρατσιστικού κινήτρου μεταβάλλει ουσιωδώς τη νομική αντιμετώπιση της πράξης και επιβαρύνει τη θέση των δραστών, όποτε αυτοί ταυτοποιηθούν.
Αμέσως μετά την υποβολή της έγκλησης κινητοποιήθηκε ο προβλεπόμενος μηχανισμός. Και στις 2 παθούσες παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποτυπωθούν και να πιστοποιηθούν επισήμως οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν. Παράλληλα, ενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού, ενώ οι 3 άγνωστοι δράστες αναζητούνται.
Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση
Κρίσιμο ζητούμενο της έρευνας αποτελεί η ταυτοποίηση των 3 ανδρών, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.
Οι 2 γυναίκες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν, δεν είχαν καμία προηγούμενη γνωριμία ή διαφορά με τους δράστες, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι.
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