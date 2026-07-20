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Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων: Μέχρι πότε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα
Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων: Μέχρι πότε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα
Από σήμερα 20/7 στις 18:00 έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, θα ισχύει από το 91ο χλμ. έως και το 86,3ο χλμ. αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 18:00, έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» (Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων) λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Νέας Οδού, από σήμερα, στις 18:00 έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, θα ισχύει από το 91ο χλμ. έως και το 86,3ο χλμ. αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 18:00 έως τις 07:00.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Νέας Οδού, από σήμερα, στις 18:00 έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, θα ισχύει από το 91ο χλμ. έως και το 86,3ο χλμ. αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 18:00 έως τις 07:00.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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