Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων: Μέχρι πότε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Αθηνών - Θεσσαλονίκης Νέα Οδός

Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων: Μέχρι πότε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα

Από σήμερα 20/7 στις 18:00 έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, θα ισχύει από το 91ο χλμ. έως και το 86,3ο χλμ. αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων: Μέχρι πότε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 18:00, έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» (Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων) λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Νέας Οδού, από σήμερα, στις 18:00 έως το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 07:00, θα ισχύει από το 91ο χλμ. έως και το 86,3ο χλμ. αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 18:00 έως τις 07:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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